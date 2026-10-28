பாதியில் நிற்கும் பாலம்; பாராமுகம் காட்டும் அதிகாரிகள்: காந்தையாறு மக்கள் அவதி
பாதியில் நிற்கும் பாலம்; பாராமுகம் காட்டும் அதிகாரிகள்: காந்தையாறு மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
மேட்டுப்பாளையம்:
காந்தையாற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டும் பணிகள், பாதியில் நின்றுள்ளன. இதை கண்காணிக்க வேண்டிய அதிகாரிகள், கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளனர், என, விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கூறினர்.
மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த சிறுமுகை பேரூராட்சியில், காந்தவயலுக்கும் லிங்காபுரத்துக்கும் இடையே காந்தையாறு ஓடுகிறது. ஆற்றின் குறுக்கே உயர் மட்ட பாலம் கட்ட, 15 கோடியே, 40 லட்சம் ரூபாய் நிதியை, தமிழக அரசு ஒதுக்கியது. இப்பாலத்தை இரண்டு ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் பாலம் இன்னும் கட்டி முடிக்கப்படவில்லை.
பாலம் வேலைகள் மிகவும் மெதுவாக நடைபெறுவது குறித்து, லிங்காபுரம் விவசாயி சின்னு, காந்தவயல் மலைவாழ் மக்கள் ஆகியோர் கூறியதாவது:
இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை சரியாக பெய்யாததால், பவானிசாகர் அணையில், 55 அடிக்கு தண்ணீர் குறைந்தது. அதனால் காந்தையாற்றின் குறுக்கே, தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்தது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, பாலம் கட்டுமான பணிகள் விரைவாக செய்து இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு செய்யாமல் மிகவும் மெதுவாக வேலை செய்து வருகின்றனர்.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யத் தொடங்கி உள்ளது. காந்தையாற்றிலும், பவானி ஆற்றிலும் தண்ணீர் அதிகளவில் செல்கிறது. பவானி சாகர் அணையில், 71 அடிக்கு நீர் மட்டம் உயர்ந்துள்ளது. பாலம் கட்டும் பணிகள் துவங்கும் போது, ஏற்கனவே மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த தார் சாலைகளை, பாலம் கட்ட இடித்தனர். பொதுமக்கள் வந்து செல்வதற்கு, மிகவும் தாழ்வாக மண்சாலை அமைத்துள்ளனர். அதனால் பவானிசாகர் அணையில் நீர்மட்டம், 80 அடிக்கு உயரும்பொழுது, காந்தையாறு பாலம் அருகே போட்டுள்ள மண் சாலை, தண்ணீரில் மூழ்கி விடும். அப்போது மக்களும் விவசாயிகளும் பரிசல் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.
பாலத்தின் இரு பக்கம் துவங்கும் இடத்தில், சுவர்கள் மட்டும் கட்டி உள்ளனர். இரண்டு பக்கமும் வாகனங்கள் செல்லும் அளவிற்கு மண் கொட்டி மண் சாலை அமைத்தால், ஆற்றில் நீர்மட்டம் உயர்ந்தாலும், புதிதாக கட்டிய பாலத்தின் வழியாக சென்று வருவோம். தற்போது மண் கொட்டாததால், பாலம் கட்டியும் மக்களுக்கு பயனில்லாமல் உள்ளது . இதற்கு நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகளின் மெத்தன போக்கு தான் காரணம். எனவே மாவட்ட கலெக்டர் பாலம் பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்து, பாலம் கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இது குறித்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,' பாலத்தின் மேல் பகுதி கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. நுழைவு பகுதியில் இரண்டு பக்கமும் மண் கொட்டி, சாலை அமைக்கும் பணிகள் துவங்கின. அதற்குள் மழை பெய்ததால், தற்போது பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மழை நின்றவுடன் பாலம் கட்டும் பணிகள் மீண்டும் விரைவாக நடைபெறும்,' என்றனர்.