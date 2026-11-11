முதியோர் காப்பகத்தில் மகிழ்ச்சி மத்தாப்பூ!
முதியோர் காப்பகத்தில் மகிழ்ச்சி மத்தாப்பூ!
UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM
கோவை: தீபாவளி என்றால் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல, முதியவர்களுக்கும் கொண்டாட்டம் தான். ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி ஈரநெஞ்சம் முதியோர் காப்பகத்தில் 70க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்ற முதியவர்கள் உள்ளனர்.
இவர்களும் புத்தாடை அணிந்து, இனிப்புகளை பரிமாறி, பட்டாசு வெடித்து தீபாவளியை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினர். கையில் மத்தாப்பு ஏந்தியபோது முதியவர்கள் குழந்தைகளாகவே மாறினார்கள்.
அவர்களின் முகங்களில் அத்தனை மகிழ்ச்சி ததும்பியது. இதேபோல மாநகர், புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள முதியோர் காப்பகங்களிலும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது.
ஈரநெஞ்சம் இல்ல நிர்வாகி மகேந்திரன் கூறுகையில், பெற்ற பிள்ளைகள் கைவிட்டிருக்கலாம்; உறவுகள் புறக்கணித்திருக்கலாம். காப்பகத்தில் அறிமுகமாகி, உறவாகி, ஒருவருக்கொருவர் அன்பைப் பகிர்கின்றனர். சோகம் எல்லாம் மறந்து மகிழ்ச்சியாக தீபாவளியை கொண்டாடுகின்றனர்’’ என்றார்.
முதியவர்களிடம் பேசினோம். ‘‘வெளியில் இருப்பவர்கள் இதை முதியோர் காப்பகமாக பார்க்கலாம். எங்களுக்கு இது வாழ்வின் மறுபிறப்பு. அன்பு இருக்குமிடத்தில் முதுமையும் மகிழ்ச்சியே என்றனர்.