புதிய பேரூராட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டதால் மகிழ்ச்சி
புதிய பேரூராட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டதால் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 16, 2026 06:23 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:18 PM
அன்னுார்: அன்னுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, புதிய பேரூராட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது.
அன்னுார் பேரூராட்சியில், 15 வார்டுகளில், 30 ஆயிரம் பேர் வசிக்கின்றனர். அன்னுார் கடைவீதியில், பேரூராட்சி அலுவலகம் 35 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்தது. ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன், திடீரென இரண்டு கி.மீ., தொலைவில் உள்ள குமாரபாளையம் அருகே அம்மணி அருணா நகருக்கு மாற்றப்பட்டதால், மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில், அன்னுார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில், 1.10 கோடி மதிப்பில் பேரூராட்சி அலுவலகம் கட்ட கடந்த ஆண்டு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
கட்டி முடிக்கப்பட்டு, நேற்று திறப்பு விழா நடந்தது. முதல்வர் விஜய் காணொளி வாயிலாக, புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார். பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த விழாவில், பேரூராட்சி தலைவர் பரமேஸ்வரன், துணைத் தலைவர் விஜயகுமார், த.வெ.க., நகரச் செயலாளர் கிருஷ்ணதாஸ், ஒன்றிய செயலாளர் ரஞ்சித் குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘இனிமேல் 2 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள அம்மணி அருணா நகருக்கு செல்லத் தேவையில்லை. பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரில் புதிய அலுவலகம் அமைந்ததால் சிரமம் நீங்கியுள்ளது’ என்றனர்.