கோதவாடி குளத்தை சுத்தம் செய்வதால் மகிழ்ச்சி! நீர்வழிப்பாதைகளையும் துார்வார திட்டம்
கோதவாடி குளத்தை சுத்தம் செய்வதால் மகிழ்ச்சி! நீர்வழிப்பாதைகளையும் துார்வார திட்டம்
UPDATED : அக் 09, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:36 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு அருகே, கோதவாடியில், 312 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள குளத்தை ‘வீ த லீடர்ஸ்’, தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் மக்கள் ஒன்றிணைத்து இயந்திரங்கள் வாயிலாக சுத்தம் செய்யும் பணிகளை துவங்கியுள்ளனர். குளத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என, கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கிணத்துக்கடவு அருகே, கோதவாடி குளம், 312.72 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. இந்த குளத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக, நீர் இன்றியும், முள் மரங்கள் வளர்ந்தும் காணப்பட்டது. இதனால், இங்கு காட்டுப்பன்றிகள் அதிக அளவில் உள்ளது.
மழை பெய்யும் போது, தண்ணீர் வரத்து இல்லாததாலம், நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி குறைவாக இருப்பதால், கோதவாடி சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதித்து வறட்சி நிலவுகிறது.
தற்போது, இந்த குளத்தை மீட்டெடுக்க ‘வீ த லீடர்ஸ்’, தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் மக்கள் சார்பில் பணிகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டது. தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கான பூமி பூஜை நேற்று நடந்தது. இதில், ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அமைப்பு வசந்தராஜன், கோதவாடி குளம் பாதுகாப்பு அமைப்பு, நீர் வளத்துறையினர், மக்கள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் முக்கிய நிர்வாகிகள் பேசியதாவது:
கிணத்துக்கடவு ஒன்றியத்தில் உள்ள 34 ஊராட்சிகளுக்கும் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக இந்த குளம் உள்ளது. கடந்த, 2018ல் குளம் சுத்தம் செய்யப்பட்டது. 2020ல் பெரும்பாலான ஊராட்சிகளில் போர்வெல்களில் நீர்மட்டம், 1,000 அடியில் இருந்தது.
அந்த நேரத்தில் குளத்தில் தண்ணீர் நிரப்பிய போது, போர்வெல்களில் 500 முதல் 600 அடியில் தண்ணீர் இருந்தது. இதனால் விளை நிலங்களில் பாசனத்துக்கு கைகொடுத்தது.
அதன் பின், முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், வறட்சி காரணமாக முள் மரங்கள் வளர்ந்துள்ளது. ‘எல்–நினோ’ தாக்கத்தால் மே மாத வெயிலை காட்டிலும் இப்போது அதிக வெயில் உள்ளது.
இந்நிலையில், குளத்தை துார்வாரி கடந்த, 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்தது போல மாற்றம் செய்வதற்கான முயற்சி தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 15 முதல் 20 நாட்களுக்குள் குளத்தில் உள்ள முள் மரங்களை அகற்றி, அதை அங்கேயே அரைத்து டிப்பர் லாரிகள் வாயிலாக வெளியேற்றப்படும்.
இப்பணிகள் நிறைவு பெற்ற பின், குளத்துக்கான நீர்வழித்தடங்களை துார்வாரி, தண்ணீர் நிரப்புவதற்கான ஆலோசித்து செயல்படுத்த நீர் வளத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தற்போது குளத்தை துாய்மை செய்து, நீர் தேக்க நடவடிக்கை எடுப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
இவ்வாறு, பேசினர்.