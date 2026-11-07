தீபாவளிக்கு 70 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம் மகிழ்ச்சி! கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க கண்காணிப்பு
தீபாவளிக்கு 70 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம் மகிழ்ச்சி! கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க கண்காணிப்பு
ADDED : நவ 05, 2026 08:50 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி பகுதியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, வெளியூர் செல்லும் பயணியர் வசதிக்காக, கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, 70 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. மேலும், குழுக்கள் அமைத்து கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக, போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பொள்ளாச்சியில், புது, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் சி.டி.சி., மேட்டில் உள்ள கூடுதல் பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் இருந்து, கிராமப்புறம், வால்பாறை, கேரளா மாநிலத்துக்கும், கோவை, உடுமலை, பழநி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும்; திருப்பூர், தாராபுரம், கரூர் பகுதிகளுக்கும் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் விசேஷ நாட்களில், பொள்ளாச்சி பகுதிகளில் தங்கி வேலை பார்க்கும் வெளியூரை சேர்ந்தோர், சொந்த ஊருக்கு செல்ல ஆர்வம் காட்டுவதால் பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படும். சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டாலும், போதுமான அளவில் இயக்காததால் பஸ்களில் இடம் பிடிக்க போட்டா போட்டியே நடக்கும்.
கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சொந்த ஊரான வால்பாறைக்கு மக்கள் ஆர்வமாக செல்வதால் அந்த பஸ்களில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படும். வால்பாறைக்கு பஸ் கிடைக்காமல் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாவது ஆண்டுதோறும் தொடர்கதையாக உள்ளது.
மேலும், பஸ் கிடைக்காமல் அதிக பணம் கொடுத்து, வாடகை வாகனங்களில் செல்லும் நிலையும் உள்ளது. பண்டிகை நாட்களில், பஸ்களில் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும் நிலையில், அதற்கேற்ப சிறப்பு பஸ்களை இயக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. நடப்பாண்டு பஸ்சில் நெரிசலை தவிர்க்க, கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பொள்ளாச்சி கோட்ட போக்குவரத்து கழக அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சியில் உள்ள, மூன்று பஸ் ஸ்டாண்ட்களிலும், பயணியர் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, கூடுதலாக, 70 பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. பழநி, கோவை, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், திருச்சி, வால்பாறை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
கோவைக்கு செல்லும் சிறப்பு பஸ்கள், சிங்காநல்லுாரில் இருந்து, மதுரை, தேனி, திருச்சிக்கும் இயக்கப்படும். பொள்ளாச்சியில் இருந்தும் மதுரை, தேனி, வால்பாறை பகுதிகளுக்கும் பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
வால்பாறை பஸ்களில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, ஒரு மணி நேரத்துக்கு, மூன்று பஸ்கள் வீதம் இயக்கப்படுகிறது. தற்போது, 36 சிங்கிள் இயக்கப்படும் பஸ்கள், 55 சிங்கிளாக மாற்றப்படும். மேலும், கூட்ட நெரிசலுக்கு ஏற்ப கூடுதல் பஸ்களும் இயக்கப்படும்.
நெரிசலை தவிர்க்க, ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாண்டிலும் அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் கொண்ட குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குழு வாயிலாக கண்காணித்து, பஸ்கள் தேவைக்கேற்ப கூடுதலாக இயக்கப்படும். ‘ஷிப்ட்’ அடிப்படையில் குழுக்கள் இயங்கும். இம்முறை நெரிசலை தவிர்க்க போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு, கூறினார்.