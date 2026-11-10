மரம் நட்டார்களே, நீர் விட்டார்களா? பசுமை பரப்பு திட்டத்தில் சொதப்பல்
மரம் நட்டார்களே, நீர் விட்டார்களா? பசுமை பரப்பு திட்டத்தில் சொதப்பல்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:24 PM
கோவை: பசுமை பரப்பு திட்டத்தில் முறையான திட்டமிடல் இல்லாததால் மாநகராட்சி நிர்வாகம் மரக்கன்று நடுவதில் சொதப்புவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி போன்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தங்கள் மொத்த பரப்பில், 15 சதவீதம் பசுமை பரப்பை உருவாக்க அரசு உத்தரவிட்டது. ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி அமைப்பும் இலக்கு வைத்து மரக்கன்று நடுகிறது. கோவை மாநகராட்சியில், நடப்பாண்டில் 6.5 லட்சம் மரங்கள் நட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாவல், வேம்பு, தூங்கு வாகை, கொன்றை, மருதம், புளி, பூவரசு, கொடுக்கா புளி, அத்தி உள்ளிட்ட 40 வகையான மரங்கள் நடப்படுகிறது. பெரும்பாலும் நாட்டு ரக மரங்களை நடுவது திட்டம். நிதிப்பற்றாக்குறை, பராமரிப்பு, முறையான திட்டமில்லாதது ஆகியவற்றால் சொதப்புவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
ஒவ்வொரு வார்டிலும் வாரம் 200 முதல் 350 மரங்கள் நட இலக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய ஆட்சி வந்த பிறகு தான், இந்தாண்டுக்கான பணி துவங்கினோம். 5 மாதங்களில் ஒரு லட்சம் மரங்கள் நட்டுள்ளோம் என்கிறார்கள் அதிகாரிகள். அப்படியே பார்த்தாலும், அரை ஆண்டு முடியும் தருவாயில், 50 சதவீதம் இலக்கை கூட அடையவில்லை.
திட்டமிடலில் மாற்றம் தேவைப்படுகிறது, என்கின்றனர் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள்.
”இலக்கை நோக்கி ஓடுவது ஒருபக்கம் இருக்கட்டும். கடந்த ஆண்டுகளில் நட்ட மரங்களில் எத்தனை வளர்ந்துள்ளது, எத்தனை வாடி இறந்துள்ளது என்ற கணக்கே கிடையாது. 75வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, 2022ம் ஆண்டு 75 ரிசர்வ் சைட்களில் மரம் நட்டனர். அவற்றில் 10 சதவீதம் கூட வளரவில்லை. டார்கெட் வைப்பதை விட, தேவை என்ன என்பதை வல்லுநர்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களுடன் பேசி அறிவியல் பூர்வமாக மரம் நட வேண்டும். பல இடங்களில் மரம் நட்டார்களே தவிர, தண்ணீர் விட்டார்களா என்றால் இல்லை. எனவே, அதிகாரிகள் மாற்றி யோசிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.