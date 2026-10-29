/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பள்ளி மாணவர்களுக்கு உடல் நல விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
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கோவை: பீளமேடு நேஷனல் மாடல் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
முன்னாள் மாணவி டாக்டர் வாணிஸ்ரீ ஆரோக்கிய வாழ்க்கை பற்றி விளக்கினார். மாணவர்கள் சரியான நேரத்தில் சத்தான உணவு உட்கொள்வதுடன், ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கும் பழக்கங்களையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றார் அவர். சமூக ஊடகங்களில் பொழுதுபோக்குக்காக அதிக நேரத்தைச் செலவிடுவதைத் தவிர்த்து, யோகா பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டால் உடல், மனநலத்தை மேம்படுத்தலாம் என்றும் தெரிவித்தார்.