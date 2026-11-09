/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/6,616 கர்ப்பிணிகளை நலம் விசாரிக்க திட்டம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:04 PM
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கோவை: விடுமுறை நாட்களில் வெளியூர் செல்லும் கர்ப்பிணிகளை மாநகராட்சி சுகாதாரப்பிரிவினர், “ஹாலிடே கால்ஸ்” திட்டத்தில் கண்காணிக்கிறார்கள்.
விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆயுத பூஜை விடுமுறைக்கு சென்ற கர்ப்பிணிகளை விசாரித்தது போல் தீபாவளிக்கு செல்லும் கர்ப்பிணிகளையும் 10ம் தேதி வரை போனில் கூப்பிட்டு விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். மாநகரில் 10,092 கர்ப்பிணிகள் மருத்துவ பரிசோதனையில் உள்ளனர். நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் 4,671 கர்ப்பிணிகளுக்கு பிரசவம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்களுடன், கண்காணிப்பு தேவைப்படும் 6,616 கர்ப்பிணிகளுக்கு மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கப்படும் என்கிறார்கள் சுகாதாரப்பிரிவினர்.