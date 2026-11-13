இருதயத் துடிப்பில் சீரற்ற தன்மையா! கே.எம்.சி.ஹெச்.,ல் சிறப்பு முகாம்
இருதயத் துடிப்பில் சீரற்ற தன்மையா! கே.எம்.சி.ஹெச்.,ல் சிறப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:02 PM
இருதயத் துடிப்பில் ஏற்படும் சீரற்ற தன்மையை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து, உரிய சிகிச்சை பெறும் வகையில், கே.எம்.சி.ஹெச்., மருத்துவமனை சார்பில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடக்கிறது.
நவ., 12 முதல் 26 வரை நடக்கும் இந்த முகாம், தினமும் காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை நடக்கிறது. இருதயம் சீரான முறையில் துடிப்பதன் வாயிலாக, உடலின் பல்வேறு உறுப்பு களுக்கு தேவையான ரத்தம் சென்றடைகிறது.
இருதயத் துடிப்பு இயல்பை விட அதிகமாகவோ, குறைவாகவோ அல்லது சீரற்ற முறையிலோ மாறும்போது, அதை, ‘அரித்மியா’ எனப்படும் இருதயத் துடிப்பு கோளாறு என்கின்றனர். சிலருக்கு இதன் அறிகுறிகள் வெளிப்படையாக தெரியாமல் இருக்கலாம். எனவே, தொடர்ச்சியான அல்லது அடிக்கடி ஏற்படும் அறிகுறிகளை, அலட்சியப்படுத்தாமல் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்வது அவசியம்.
தொடர்ச்சியான களைப்பு, தலைசுற்றல், திடீரென இருதயத் துடிப்பு அதிகரித்தல், இருதயத்துடிப்பு தவறுவது போன்ற உணர்வு, படபடப்பு, மூச்சுத்திணறல், மார்பு வலி அல்லது மார்பில் அழுத்தம் ஏற்படுதல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் இருப்பவர்கள், இந்த முகாமில் பங்கேற்று பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம்.
முகாமில் இருதயத் துடிப்பு தொடர்பான பாதிப்புகளை கண்டறிவதற்கான சிறப்பு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதனுடன் தைராய்டு செயல்பாட்டை அறியும் டி.எஸ்.எச்., ரத்தத்தில் ஹீமோ குளோபின் அளவு, பொட்டாசியம் மற்றும் கிரியேட்டின் அளவு உள்ளிட்ட பரிசோதனைகளும் செய்யப் படுகின்றன.
மேலும், இருதய செயல்பாட்டை மதிப்பிடுவதற்கான இ.சி.ஜி, எக்கோ உள்ளிட்ட பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில், சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனையும் வழங்கப் படுகிறது.
பாதிப்பின் தன்மையை அறிந்து, தேவையான தொடர் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற முடியும். இருதயத் துடிப்பில் மாற்றங்கள் தொடர்ந்து காணப்பட்டால், சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் உரிய மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது முக்கியம்.
விவரங்களுக்கு, 74188 87411 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.