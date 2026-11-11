மனசெல்லாம் மத்தாப்பு! தீபாவளி பண்டிகைக்கு ‘ஷாப்பிங்’
மனசெல்லாம் மத்தாப்பு! தீபாவளி பண்டிகைக்கு ‘ஷாப்பிங்’
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:27 PM
பொள்ளாச்சி: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இரு நாட்களே உள்ள நிலையில், சுற்றுப்புற கிராமங்களிலிருந்து பொள்ளாச்சிக்கு வந்து, புத்தாடைகள் மற்றும் பொருட்கள் வாங்க மக்கள் ஆர்வமாக வந்ததால், கடைவீதி களைகட்டியது.
ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான தீபாவளி வரும், 8ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாட, பொதுமக்கள் புத்தாடை, இனிப்பு, மளிகை பொருட்கள் வாங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
துணிக்கடைகளுக்கு பொதுமக்கள் அதிகளவு வருவதால் கூட்ட நெரிசலாக உள்ளது. ஏழை, எளிய மக்களுக்காக ரோட்டோரத்தில், ரெடிமேடு ஆடைகள், பெண்களுக்கான அணிகலன்கள், காலணிகள் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது.
நடப்பாண்டு ஏராளமான புது ரக பட்டாசுகள் வந்துள்ளதால், பட்டாசு கடைகளிலும் விற்பனை ஜோராக நடக்கிறது. மேலும், இனிப்பு, பலகார கடைகளிலும், மக்கள் கூட்டம் அதிகளவு காணப்படுகிறது.
வீட்டு உபயோக பொருட்கள், மொபைல்போன்கள் வாங்கவும் மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருவதால், அந்த கடைகளிலும் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. பண்டிகை நெருங்கி வருவதால், கிழக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரோட்டில், கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், இருசக்கர வாகனம் மட்டுமே செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது.
கூட்ட நெரிசலில் திருட்டு சம்பவங்களை தடுக்க, போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுவதுடன், ஒலி பெருக்கி வாயிலாக பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.