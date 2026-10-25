விடிய, விடிய பெய்த கனமழை நொய்யலில் வெள்ளப்பெருக்கு
விடிய, விடிய பெய்த கனமழை நொய்யலில் வெள்ளப்பெருக்கு
ADDED : அக் 24, 2026 03:59 PM
தொண்டாமுத்தூர்: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதன் அடிவாரப்பகுதிகளில், ஒரு வாரமாக, வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், நொய்யல் ஆற்றில் நீர்வரத்து இருந்தது. அடிவாரப்பகுதிகளில் நேற்று (அக்.,23) இரவு முதல் இன்று (அக்.,24) அதிகாலை வரை இடைவிடாமல் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது.
இன்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி, சிறுவாணி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில், 22 மி.மீ., அடிவாரத்தில், 85 மி.மீ., தொண்டாமுத்துாரில், 42 மி.மீ., மழை பதிவானது. இதனால், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில், பல புதிய அருவிகள் உருவாகியுள்ளன.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஓடைகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்ததால், நொய்யல் ஆற்றில் இன்று அதிகாலை முதல், வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
நொய்யல் ஆற்றின் முதல் தடுப்பணையான சித்திரைச்சாவடியில், இருந்து வினாடிக்கு, 1,522 கன அடி நீர் ஆற்றில் வெளியேறியது. அதோடு, வாய்க்கால் மூலமும் குளங்களுக்கு நீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.