மேட்டுப்பாளையத்தில் கனமழை மூழ்கியது 3500 வாழைக்கன்று
மேட்டுப்பாளையத்தில் கனமழை மூழ்கியது 3500 வாழைக்கன்று
ADDED : அக் 24, 2026 05:17 PM
மேட்டுப்பாளையம்: நேற்று (அக்.,23) இரவிலிருந்து, இன்று (அக்.,24) காலை வரை மேட்டுப்பாளையத்தில், 145 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. பாலப்பட்டி அண்ணா நகர் அருகே உள்ள வாழைத்தோட்டங்களில், 3 அடிக்கு மேல் தண்ணீர் தேங்கியதால், வாழை கன்றுகள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன.
ரூ.1.5 லட்சம் செலவில், நடவு செய்யப்பட்ட 3500 வாழைக்கன்றுகள் 2 அடிக்கு வளர்ந்திருந்தன. வனப்பகுதியில் இருந்து வந்த வெள்ளம், வாழை தோட்டத்தில் புகுந்து, 3 அடிக்கு மேல் தேங்கியது.
தேங்கிய நீர் வடியவில்லை. அனைத்து வாழைக்கன்றுகளும் அழுகி சேதமடையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. விவசாய நிலங்களில் 5,000க்கு மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன.
‘‘வருவாய்த்துறை பள்ளத்தை அளந்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, மழை நீர் தடையின்றி செல்ல வழி ஏற்படுத்த வேண்டும்’’ என்கிறார் ஓடந்துறை ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர் சண்முகம்.