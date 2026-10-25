மாணவர் பாதுகாப்புக்கு உதவி எண்: பள்ளிகளில் காட்சிப்படுத்த உத்தரவு
மாணவர் பாதுகாப்புக்கு உதவி எண்: பள்ளிகளில் காட்சிப்படுத்த உத்தரவு
UPDATED : செப் 26, 2026 05:41 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:31 PM
கோவை: பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, தலைமையாசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மாணவர்களுக்கு எதிரான உடல், மனரீதியான துன்புறுத்தல், கேலி, கொடுமைப்படுத்துதலை தடுக்க வேண்டும். மாணவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்த பிரச்னைகள் ஏற்பட்டால், ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள் தலைமையாசிரியருக்கு தகவல் தெரிவித்து, தேவையான மருத்துவ, சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாணவர்களின் கல்வி, தனிப்பட்ட மற்றும் பள்ளி சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு 14417 பள்ளிக்கல்வி உதவி எண்ணையும், பாதுகாப்பு, அவசர உதவிக்கு '1098' குழந்தைகள் உதவி எண்ணையும், மனநல ஆதரவுக்கு '14416 டெலி-மனாஸ்' சேவையையும் பயன்படுத்தலாம்.
இந்த உதவி எண்கள் பள்ளி அறிவிப்புப் பலகை, ஆசிரியர் அறை, நுழைவாயில் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். மாணவர்களிடம் இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
நீதிபதி சந்துரு குழு பரிந்துரைகளின்படி, மாணவர் நல அலுவலர்களாக செயல்படும் ஆசிரியர்கள், வகுப்பாசிரியர்களுடன் இணைந்து மாணவர்களை கண்காணித்து, தேவையான நேரங்களில் ஆலோசனை, ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.