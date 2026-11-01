வீட்டில் தயாரிக்க சில தீபாவளி இனிப்புகள்!

ADDED : அக் 31, 2026 05:58 PM
தீபாவளி என்றாலே புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், உறவினர்களின் வருகை என பல நினைவுக்கு வரும். இவற்றுடன் தவறாமல் இடம்பெறுவது வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் இனிப்புகளும் பலகாரங்களும்தான்.
முன்பெல்லாம் பண்டிகைக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே வீடுகளில் பலகாரத் தயாரிப்புகள் துவங்கிவிடும். முறுக்கு, அதிரசம், லட்டு என ஒவ்வொன்றாகச் செய்து, குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒன்றுகூடி மகிழ்வர்.
ஆனால், இன்றைய தலைமுறையின் வாழ்க்கை முறை மாறிவிட்டது. வேலை, படிப்பு, குடும்பப் பொறுப்புகள் எனப் பரபரப்பாக இயங்குபவர்களுக்கு நீண்ட நேரம் சமையலறையில் செலவிடுவது சவாலாக இருக்கிறது. அதேசமயம், தீபாவளிக்கு வீட்டில் ஏதாவது ஓர் இனிப்பு செய்து குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையும் குறையவில்லை. இதனால், குறைந்த நேரத்தில், எளிமையான பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கக்கூடிய புதுமையான இனிப்புகள் செய்து இந்த தீபாவளியை கொண்டாடலாம்.
சாக்லேட் பேடா
பால் பவுடர், கன்டென்ஸ்டு மில்க், கோகோ பவுடர் ஆகியவற்றைக் கலந்து பதமாகக் கிளறி, சிறிய வடிவங்களில் பிடித்தால் சாக்லேட் பேடா தயாராகிவிடும்.
கலாகண்ட்
பன்னீர், கன்டென்ஸ்டு மில்க், ஏலக்காய் பொடி ஆகியவற்றைக் கொண்டு எளிதாகச் செய்யக்கூடியது கலாகண்ட். அனைத்தையும் ஒன்றாகக் கலந்து கடாயில் கிளறி, தேவையான பதம் வந்ததும் ஒரு தட்டில் பரப்பி ஆறவைத்துத் துண்டுகளாக வெட்டினால் கலாகண்ட் ரெடி.
தேங்காய் பர்பி
துருவிய தேங்காய், சர்க்கரை, சிறிதளவு பால் ஆகியவற்றைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் தேங்காய் பர்பி. துருவிய தேங்காயை கடாயில் நெய்யுடன் சேர்த்து வதக்கி அதில் சக்கரை சேர்த்து கிளறினால் தேங்காய் பர்பி தயார். விருப்பத்திற்கேற்ப முந்திரி, பாதாம் போன்றவற்றையும் சேர்த்து அலங்கரிக்கலாம்.
ஷாஹி துக்டா
பிரெட் துண்டுகளை நெய்யில் வறுத்து, சர்க்கரைப் பாகில் தோய்த்து, அதன் மீது கெட்டியான இனிப்புப் பால் ஊற்றி, முந்திரி, பாதாம் துாவினால் சுவையான ஷாஹி துக்டா தயார்.
சேமியா கேசரி
ரவை கேசரியைப் போலவே சேமியாவைக் கொண்டும் விரைவாக இனிப்பு தயாரிக்கலாம். நெய்யில் சேமியாவை வறுத்து, தண்ணீர், சர்க்கரை, ஏலக்காய் சேர்த்துக் கிளறி, முந்திரி, திராட்சை துாவினால் சுவையான சேமியா கேசரி தயார்.