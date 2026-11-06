யானைகள் முகாம் :ஆய்வு செய்ய ஐகோர்ட் உத்தரவு

UPDATED : நவ 05, 2026 09:59 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:44 PM
கோவை: யானைகள் வலசை பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் தொடர்பாக, சமூக ஆர்வலர் முரளிதரன், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அவர், கூடுதலாக தாக்கல் செய்த மனுவில், 'வனப்பகுதியில் சாடிவயல் யானைகள் முகாம் செயல்படுகிறது. இதை மூட வேண்டும். யானை வலசையில் உள்ள கட்டடங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் அடிப்படையில் சூழலியல் பாதிப்புகளை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். வாகன போக்குவரத்து, ஒலி மாசு, கழிவுகள் என பிரச்னை பெருகும். வனத்துறை தெளிவுபடுத்த வேண்டும்' என தெரிவித்தார்.
நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், முத்துகுமார் விசாரித்தனர். 'சாடிவயல் முகாம் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், இயற்கை சூழலுக்கு அபாயம் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்த விசாரணை 27ல் நடக்கும். அப்போது, அரசு தரப்பு சிறப்பு வக்கீல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். கோர்ட்டுக்கு உதவும் 'அமிகஸ் கியூரி' வக்கீல்கள், முகாமுக்கு சென்று ஆய்வு செய்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என உத்தரவிட்டனர்.