கோவில் நிலம் தனியாருக்கு மாற்றம் செயல் அலுவலர் பணி நீக்கத்தை உறுதி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்
கோவில் நிலம் தனியாருக்கு மாற்றம் செயல் அலுவலர் பணி நீக்கத்தை உறுதி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 10:02 PM
சென்னை: கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான கோவில் நிலத்தை, தனி நபர்களுக்கு மாற்றம் செய்த விவகாரம் தொடர்பாக, ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை செயல் அலுவலர் பணி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்ய, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது.
கோவை, வடவள்ளியில் உள்ள மதிபாலீஸ்வரன் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 21 ஏக்கர் நிலத்தை, தனியாருக்கு மாற்றுவது தொடர்பாக, எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமல் இருந்ததுடன், நிலத்தை மாற்றிய உத்தரவை எதிர்த்து, மேல்முறையீடு செய்யவில்லை என கூறி, கோவில் தக்காராகவும், செயல் அலுவலராகவும் பணியாற்றிய ராமகிருஷ்ணன் என்பவரை பணி நீக்கம் செய்து, அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பணி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், ராமகிருஷ்ணன் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கு, நீதிபதி கிருஷ்ணசுவாமி கோவிந்தராஜன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அறநிலையத் துறை தரப்பில், ‘துறை ரீதியான விசாரணையில், ராமகிருஷ்ணன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டு உள்ளன’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்ற நீதிபதி, பணி நீக்க உத்தரவை உறுதி செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும், தனி நபர்களுக்கு மாற்றப்பட்ட நிலத்தை மீட்க, அரசு எடுத்த நடவடிக்கை குறித்து, அறநிலையத்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார். விசாரணையை வரும் 30ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.