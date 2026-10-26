பகலில் அணையாமல் எரியும் உயர் கோபுர மின்விளக்குகள்

UPDATED : அக் 25, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:26 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில், பகல் நேரத்தில் பல்வேறு இடங்களில் உயர்கோபுர மின்விளக்குகள் அணையாமல் எரிகின்றன.
வால்பாறை நகராட்சியில் மொத்தம் உள்ள 21 வார்டுகளில், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தெருவிளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தவிர, வால்பாறை நகர், முடீஸ், சோலையாறுடேம், ரொட்டிக்கடை, வாட்டர்பால்ஸ், அட்டகட்டி, காடம்பாறை, கருமலை உள்ளிட்ட, 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் உயர்கோபுர மின்விளக்குகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வால்பாறை நகர் மற்றும் எஸ்டேட் பகுதியில், சமீப காலமாக தெருவிளக்குகள் மற்றும் உயர்கோபுர மின்விளக்குகள் பகல் நேரத்தில் எரிகின்றன. நகராட்சி அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் மின் ஆற்றல் வீணாகிறது. இதை தடுக்க நகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
நகராட்சி பொறியாளர் ஆறுமுகத்திடம் கேட்ட போது, ‘வால்பாறை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டுகளிலும் பழுதடைந்த தெருவிளக்குகள் மாற்றியமைக்கும் பணி நடக்கிறது. சில இடங்களில் ‘டைமர் சுவிட்ச்’ பிரச்னையால் பகல் நேரத்தில் உயர்கோபுர மின்விளக்குகள் எரிகின்றன. இதை சரி செய்யும் பணியில் நகராட்சி பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்,’ என்றார்.