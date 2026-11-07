சாலை ஓர ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற நெடுஞ்சாலை துறைக்கு உத்தரவு
சாலை ஓர ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற நெடுஞ்சாலை துறைக்கு உத்தரவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
கோவை: நாட்டில் சாலை விபத்துகள் அதிகமாக நடக்கும் மாநிலம் தமிழகமாகவும், அதில், கோவை மாவட்டத்தில் அதிகம் நடப்பதும் ஆய்வில் தெரியவந்தது.
அரசின் தொடர் நடவடிக்கையால், இந்தாண்டு 31 சதவீதம் விபத்துகள் குறைந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும் சாலை விதிமீறல் தொடர்வதும், விபத்து நடப்பதும், உயிர் பலி ஏற்படுவதும் தொடர்கிறது.
சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் எல்லை மீறி செல்கின்றன. பாதசாரிகளுக்கு பாதையே இருப்பதில்லை. மின் கம்பமோ, டிரான்ஸ்பார்மரோ அல்லது மரமோ இருந்தால், கடைக்காரர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி. அதுவரை கடையின் கூரையை நீட்டித்து ரோட்டை ஆக்கிரமித்து விடலாம்; எந்த அதிகாரியும் கேட்க மாட்டார் என்கிற எண்ணத்தில் செயல்படுகின்றனர். அதனால், பாதசாரிகள் ரோட்டில் நடக்கின்றனர்; விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
திருச்சி ரோட்டில் ரெயின்போ தியேட்டர் முதல் அல்வேர்னியா ஸ்கூல் வரை மேம்பாலம் இருக்கிறது. மேம்பாலம் முடியும் இடத்தில், சிங்காநல்லுாரில் இருந்து வருவோர் பாலத்தை பயன்படுத்த, நெடுஞ்சாலைத்துறையால் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டு உள்ளது. ரோடு எல்லையை ஒட்டி இந்த பலகை நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அருகே உள்ள மண் வழித்தடத்தை கடைக்காரர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். வாடிக்கையாளர்கள் வாகனங்களை ரோட்டில் குண்டக்க மண்டக்க நிறுத்தியுள்ளனர். அதன்பின், பாதசாரிகள் நடந்து செல்கின்றனர்.
மையத்தடுப்பிலும் கற்களுக்கு இடையே இடைவெளி விட்டிருப்பதால், அதற்குள் நுழைந்து ஒருபுறத்தில் இருந்து மறுபுறத்துக்குச் செல்கின்றனர். பாலத்தில் இருந்து வாகனங்கள் வேகமாக வரும்போது விபத்தைச் சந்திக்கின்றனர். அதனால், அறிவிப்பு பலகை ரோட்டின் கடைசி வரை நீட்டித்து வைத்தால், ஆக்கிரமிப்பு வராது; பாதசாரிகள் நடந்து செல்ல வழி கிடைக்கும் என சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.
அவ்வாறு செய்ய முடியுமா என நெடுஞ்சாலைத்துறையினரிடம் கலெக்டர் பவன்குமார் கேட்டார். கான்கிரீட் கட்டுமானத்தில் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டு உள்ளது; அதை இடித்து மீண்டும் புதிதாக வைக்க வாய்ப்பில்லை என கூறினர். விபத்தை தவிர்க்க, சாலையோர ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார். ரோட்டின் குறுக்கே கடந்து செல்வதை தடுக்க மையத்தடுப்புக்கான இடைவெளியை அடைக்க வேண்டும்.