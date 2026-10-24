சேதமான ரோடுகளை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு உத்தரவு
சேதமான ரோடுகளை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு உத்தரவு
UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:55 PM
UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM ADDED : அக் 17, 2026 07:55 PM
கோவை: கோவை மாவட்ட சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. கலெக்டர் பவன்குமார் தலைமை வகித்தார். மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேலைகள்:
* திருச்சி ரோட்டில் ராமநாதபுரம் முதல் ஒண்டிபுதுார் வரை, சென்டர் மீடியன் சுவரை சீரமைக்க வேண்டும்.
* மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் கவுண்டம்பாளையம் முதல் சேரன் நகர் சந்திப்பு வரை சர்வீஸ் ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும்.
* சத்தி ரோடு விஸ்தரிப்பை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். புரோசோன் மால் அருகில் பாதையை ஆக்கிரமித்துள்ள கோயிலை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்து, அடுத்த கூட்டத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
* மேட்டுப்பாளையம் ரோடு – என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி சந்திப்பில், பீக்ஹவர்ஸில், துடியலுாரில் இருந்து என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி நோக்கி வலதுபுறம் திரும்பும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. ஜங்சனை மூடி விட்டு, 100 மீட்டருக்கு முன்னதாக, ‘யூ டேர்ன்’ அமைக்க ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
* சிங்காநல்லுாரில் காமராஜர் ரோட்டில் ஹரி ஸ்ரீ பேக்கரி முதல் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை மையத்தடுப்பு கற்கள் வைக்க வேண்டும். நரசீபுரம் – வெள்ளமலைபட்டனம் வரை சாலையை சீரமைக்க வேண்டும்.
* ஆனைகட்டி ரோட்டில் லாலி ரோடு சந்திப்பு, இடையர்பாளையம் சந்திப்பு, கணுவாய் சந்திப்பு ஆகிய இடங்களில் பாதசாரிகள் கடக்க உடனடியாக குறியீடு வரைய வேண்டும்.
* காரமடையில் உள்ள மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும். மேட்டுப்பாளையம் – அன்னுார் ரோட்டில் 4 வழி சாலையில் இருந்து 2 வழியாக சுருங்கும் இடங்களில் எச்சரிக்கை பலகை வைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அறிவுறுத்தப்பட்டது.