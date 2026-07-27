இந்து முன்னணி புகார் எதிரொலி: கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்துக்கு பூட்டு
இந்து முன்னணி புகார் எதிரொலி: கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்துக்கு பூட்டு
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:20 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:01 PM
பெ.நா.பாளையம்: நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் லட்சுமி நரசிம்ம பெருமாள் கோவிலுக்கு சொந்தமான சுமார், ரூ.200 கோடி மதிப்பு நிலத்தில், தனியார் பயன்பாட்டை தடுக்க, நிலத்துக்கு ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறை பூட்டு போட்டது.
நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட, லட்சுமி நரசிம்ம பெருமாள் கோவிலுக்கு சொந்தமாக சுமார், 6.5 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. தனியார், இந்நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து பராமரித்து வந்தனர். குத்தகை காலம் முடிந்த பின்பு நீட்டிப்பு செய்யப்படவில்லை. தற்போது, சுமார், 200 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கோவில் நிலத்தை மீட்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஹிந்து முன்னணி கோவை வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஜெய்கார்த்தி, இந்து சமய அறநிலைத்துறை மண்டல இணை ஆணையருக்கு மனு அனுப்பி இருந்தார்.
அதில், 'கோவில் நிலத்தை சிலர் வியாபார நோக்கில் கிரிக்கெட் போட்டி நடத்த, 7,500 ரூபாய், கார் ஓட்டி பழக, 100 ரூபாய், கால்பந்து விளையாட, 200 ரூபாய் என்றும், வெளிப்புறத்தில் கடைகளை அமைத்து அதற்கும் வாடகை வசூல் செய்து வியாபார நோக்கில் கோவில் நிலத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். உடனடியாக நிலத்தை மீட்க, ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் பொதுமக்களை திரட்டி அறவழியில் போராட்டம் நடத்தப்படும்' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இது தொடர்பான நகல்கள், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர், கோவை மாவட்ட கலெக்டர், லட்சுமி நரசிம்ம பெருமாள் திருக்கோயில் (பொ) செயல் அலுவலர் ஆகியோருக்கும் நேற்று காலை அனுப்பப்பட்டது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு, உடனடியாக, கோவில் நிலம் உள்ள பகுதிக்கு வந்து, அங்கிருந்த கேட்டை பூட்டி சென்றனர்.
லட்சுமி நரசிம்ம பெருமாள் கோவில் (பொ) செயல் அலுவலர் ராமஜோதி கூறுகையில், ''கோவில் நிலம் குத்தகை முடிந்து, நடப்பாண்டு ஜூலை 1 முதல் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இங்கு சிலர் நடை பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தனர். நிலத்துக்குள் சிலர் அத்துமீறி நுழைந்து பண வசூல் செய்வதாக புகார் வந்ததையடுத்து, நிலத்துக்கு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் பூட்டு போடப்பட்டது,'' என்றார்.