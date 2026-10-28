வாகன நெரிசலை தவிர்க்க இந்து முன்னணி கோரிக்கை

UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
சூலூர்:
சூலூர் நகர பகுதியில் வாகன நெரிசலை தவிர்க்க மாற்றுப்பாதை திட்டத்தை செயல்படுத்த, இந்து முன்னணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
திருப்பூர் மேற்கு மாவட்ட இந்து முன்னணி தலைவர் ராஜ்குமார் கலெக்டரிடம் அளித்த மனு விபரம்:
சூலூர் நகரத்தில் உள்ள திருச்சி ரோடு, ரயில்வே பீடர் ரோட்டில், வாகன நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், காலை, மாலை வேளைகளில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவியர், பெண்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். முகூர்த்த நாட்கள், பண்டிகை நாட்களில் வாகன நெரிசல் கடுமையாக உள்ளது. ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வரும், 8 ம்தேதி தீபாவளி வருகிறது. வெளி மாநிலங்கள், வெளிமாவட்டங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி, சூலூர் ரோடுகளில் கடும் நெரிசல் ஏற்படும். அதனால், மாற்றுப்பாதையை ஏற்படுத்துவது அவசியம். அவிநாசி ரோட்டில் இருந்து ரயில்வே பீடர் ரோட்டில் வரும் கார், வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்களை, சிவன் கோவிலுக்கு வடபுறம் உள்ள செங்கத்துறை ரோட்டில் திருப்பி விட்டு, திருச்சி ரோட்டை அடையும் வகையில் மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் முழு ஒத்துழைப்பும், உதவியும் அளிக்கிறோம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.