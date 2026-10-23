தடாகம் வழியாக மேல்முடி செல்ல தடை ரத்து செய்ய ஹிந்து முன்னணி கோரிக்கை
தடாகம் வழியாக மேல்முடி செல்ல தடை ரத்து செய்ய ஹிந்து முன்னணி கோரிக்கை
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 08:15 PM
பெ.நா.பாளையம்: தடாகம் வழியாக மேல்முடி ரங்கநாதர் கோயிலுக்கு செல்ல, கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் விதித்த தடையை, உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டுமென ஹிந்து முன்னணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கோவை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம், கோவை வடக்கு ஹிந்து முன்னணி அளித்த மனு:
சில நாட்களுக்கு முன், சென்னை பக்தர் பெருமாள்முடி கோவில் செல்லும் போது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். சம்பவத்தை வைத்து கோவை மாவட்ட நிர்வாகம், பெருமாள் முடி மற்றும் மேல்முடி ரங்கநாதர் கோவிலுக்கு செல்ல தடை விதித்தது. மேல்முடி ரங்கநாதர் கோவிலுக்கு செல்ல சின்னதடாகம் வழியை பயன்படுத்தக் கூடாது எனவும், மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்தது. மேல்முடி ரங்கநாதரை தங்களுடைய குல தெய்வமாக போற்றி வணங்கும் ஏராளமான குடும்பங்கள், சின்ன தடாகம், பெரிய தடாகம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களில் வசிக்கின்றனர். அவர்களின் மனதை புண்படுத்தும் வகையில், கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் இத்தடையை விதித்துள்ளது.
மேல்முடி ரங்கநாதர் கோவில் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் கலந்தாலோசிக்காமல் எடுக்கப்பட்ட முடிவை, மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும். தற்போது, 3 மணி நேரம் மட்டுமே தரிசனத்திற்காக பக்தர்கள் வனத்துறை சார்பில் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர். பக்தர்கள் தரிசனத்தை வேகமாக முடித்துவிட்டு மாலை 4:00 மணிக்குள் அவசர, அவசரமாக சோதனை சாவடிக்கு வந்து அடைய வேண்டும் என்று நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பிரச்னையை தீர்க்க, மாவட்ட நிர்வாகம், சின்னதடாகம் வழியாக பக்தர்களை தாராளமாக செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, சின்னதடாகம், வெள்ளி விநாயகர் கோவில் திடலில், 8ம் தேதி மாலை 5:00 மணிக்கு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.