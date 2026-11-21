வறட்சியால் பாதித்த மாந்தோப்புகளில் தோட்டக்கலை அதிகாரிகள் ஆய்வு: ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி
வறட்சியால் பாதித்த மாந்தோப்புகளில் தோட்டக்கலை அதிகாரிகள் ஆய்வு: ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி
UPDATED : நவ 20, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:28 PM
உடுமலை: வறட்சியால் மா மரங்கள் காய்ந்துள்ளது குறித்த ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலியாக அப்பகுதியில் தோட்டக்கலைத்துறையினர் ஆய்வு செய்து, பண்ணைக்குட்டை அமைத்து நீர்ப்பாசனம் செய்தல் உள்ளிட்ட வழிகாட்டுதல்களை விவசாயிகளுக்கு வழங்கினர்.
உடுமலை அருகே ஜல்லிபட்டி கொங்குரார் குட்டை, வெள்ளைப்பாறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், மா சாகுபடி பிரதானமாக உள்ளது. அப்பகுதியில், வறட்சியால் மா மரங்கள் காய்ந்துள்ளது குறித்தும், மறுநடவுக்கு மானியம் வழங்க வேண்டும் என்ற விவசாயிகள் கோரிக்கை ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தியாக வெளியானது.
இதையடுத்து தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்கள், அப்பகுதியில் நேரடி ஆய்வு செய்தனர்.
வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை இயக்குனர் கலாமணி கூறியதாவது: உடுமலை பகுதியில், 684 ெஹக்டேர் பரப்பளவில், மா சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜல்லிபட்டி கொங்குரார்குட்டை பகுதியில், மழையை ஆதாரமாகக்கொண்டு மானாவாரியாக மா மரங்களை பராமரித்து வருகின்றனர்.
இதில், துரை என்ற விவசாயி தோட்டத்தில் மாமரங்கள் கருகியுள்ளது குறித்து நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டது. எவ்வித நீராதாரமும் அத்தோட்டத்தில் இல்லை. மழை இல்லாமல் ஏற்பட்ட வறட்சியால், மரங்கள் காய்ந்துள்ளன.
விளைநிலங்களில் மழை நீரை சேகரிக்க, பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க வேண்டும். இதற்கு, தோட்டக்கலை மற்றும் வேளாண் பொறியியல் துறையின் கீழ் மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
மின் இணைப்பு மற்றும் சோலார் மின்மோட்டார் கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தி, சொட்டு நீர் பாசனம் அமைப்பதற்கான மானியங்கள் குறித்தும், விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
கல்தார் போன்ற வளர்ச்சி ஊக்கிகளை மரத்தின் வயதுக்கேற்ப பரிந்துரை அளவில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். நீர் ஆவியாதலை தடுக்க, அங்கக மூடாக்கு அல்லது பிளாஸ்டிக் மூடாக்கு அமைக்கலாம்.
தொழு உரம், மக்கிய தென்னை நார் ஆகியவற்றை வேர்ப்பகுதிகளில் இட்டு, நீர்ப்பிடிப்பை அதிகரிக்கலாம். நீர் ஆவியாதலை தடுக்க, கயோலின்–5 என்ற கரைசலை, வறட்சி காலங்களில் தெளிப்பதால், நீர் ஆவியாதலை தடுத்து மரங்கள் காய்வதை தடுக்கலாம்.
வறட்சியின் போது அதிக தழைச்சத்து இடக்கூடாது. இத்தகைய தருணங்களில் மிகுதியாக உள்ள பூப்பிடிக்காத கிளைகளை கவாத்து செய்யலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்தார்.