அரசு கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு ரூ.20 கோடியில் விடுதி வருகிறது
அரசு கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு ரூ.20 கோடியில் விடுதி வருகிறது
UPDATED : அக் 19, 2026 02:05 PM
ADDED : அக் 19, 2026 02:02 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அரசு கல்லுாரியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு, 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஹாஸ்டல் கட்டும் பணி நடக்கிறது.
வால்பாறை நகரில் அமைந்துள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், 978 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். இதில் பெரும்பலான மாணவர்கள் வெளியூரை சேர்ந்தவர்கள்.
கல்லுாரியில் விடுதி வசதி இல்லாததால், ஆண்டு தோறும் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறைந்த கொண்டே வருகிறது. இதனையடுத்து தமிழக அரசின் சார்பில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் தங்கி படிக்க வசதியாக, இரண்டு விடுதிகள்ஹாஸ்டல்கள் கட்டும் பணி திவிரமாக நடக்கிறது.
இது குறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: அரசு கல்லுாரியில் பிற்படுத்தப்பட்ட நலத்துறை சார்பில், மாணவர்கள் தங்கி படிக்க வசிதியாக கல்லுாரி வளாகத்தில், 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விடுதி கட்டும் பணி நடக்கிறது.
இதே போல் ஆதிதிராவிட நலத்துறை சார்ந்த மாணவர்கள் தங்கி படிக்க வசதியாக, 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தனி விடுதி கட்டும் பணியும் நடக்கிறது. இந்த இரண்டும் கல்லுாரி வளாகத்திலேயே கட்டும் பணி நடக்கிறது. ஆறு மாதத்தில் பணிகள் நிறைவடையும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.