பழமையைப் புதுமையாக்கும் ‘ஹவுஸ் ஆஃப் திரா’

ADDED : அக் 16, 2026 06:03 PM
வீட்டிலேயே தங்களுக்குத் தேவையான பொருட்களைத் தயாரித்து, கடைகளுக்குப் பெயர்ப் பலகை வைத்து, தங்களுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு கடைகளை அலங்கரித்து வியாபாரம் செய்த காலம் ஒன்று இருந்தது.
அந்தப் பழைய காலத்து சுய சிந்தனையையும், இன்றைய நவீன ஃபேஷன் உலகத்தையும் இணைத்துப் புதுமையான முயற்சியில் இறங்கியிருக்கின்றனர், கோவையைச் சேர்ந்த உறவினர்களான கீர்த்திகாவும் அக்ஷராவும்!
தனித்துவமான ஆடைகளுக்கு ஒரு வீடு!
இருவரும் இணைந்து சித்தாபுதூரில் தொடங்கியிருக்கும் பிரத்யேக பெண்களுக்கான ஆடை விற்பனையகம்தான் ‘ஹவுஸ் ஆஃப் திரா’ (House of Thiraa).
தங்களுடைய பெயர்களை இணைத்து உருவாக்கிய இந்தப் பெயரைப் போலவே, இவர்களுடைய கடையின் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் தனித்துவம் நிறைந்திருக்கிறது.
இன்றைய ஃபேஷன் உலகில் ஒரே மாதிரியான ஆடைகள் பல இடங்களிலும் கிடைக்கின்றன. ஆனால், ஒரு விழாவுக்கோ, நிகழ்ச்சிக்கோ செல்லும்போது, தன்னைப் போலவே இன்னொருவரும் அதே ஆடையை அணிந்திருக்கக் கூடாது என்று நினைப்பவர்கள் அதிகம்.
அந்தத் தேடலுக்குத் தீர்வாகவே வித்தியாசமான டிசைன்களையும், புதுமையான துணி வகைகளையும் தேர்ந்தெடுத்து அறிமுகப்படுத்துகின்றனர் இந்த இரு இளம் தொழில்முனைவோர்.
போஸ்ட் கார்டில் ஃபேஷன் கதை!
ஹவுஸ் ஆஃப் திராவின் முக்கியமான சிறப்புகளில் ஒன்று, போஸ்ட் கார்டு கான்செப்ட் ஆடைகள்! பழைய காலத்து கடிதங்களையும், போஸ்ட் கார்டுகளையும் நினைவுபடுத்தும் வடிவமைப்புகளை ஆடைகளில் கொண்டு வருவது, ஃபேஷனில் ஒரு சுவாரஸ்யமான முயற்சி.
இதுமட்டுமின்றி, பாரம்பரிய டிசைன்களை நவீன மாடல்களுடன் இணைக்கும் ஆடைகள், வித்தியாசமான கான்செப்ட் உடைகள் என ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும் புதுமையை அறிமுகப்படுத்துகின்றனர்.
“எல்லாரும் துணி வாங்குறாங்க. ஆனா, நாம வாங்குற துணி நமக்குன்னு ஒரு தனி அடையாளத்தைக் கொடுக்கணும். அந்த எண்ணத்தில்தான் வித்தியாசமான கான்செப்ட்களையும் டிசைன்களையும் கொண்டு வர்றோம்” என்கிறார்கள் இந்த நிறுவனர்கள்.
வாங்குவது மட்டுமல்ல… ரசிப்பதற்கும் ஓர் இடம்!
ஆடை வாங்குவதற்காக மட்டும் கடைக்கு வர வேண்டும் என்பதில்லை. புதிய டிசைன்களைப் பார்க்கவும், துணிகளின் தன்மையைத் தெரிந்து கொள்ளவும், தங்களுக்குப் பிடித்த கான்செப்ட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் ஓர் அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களது எண்ணம்.
வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப கான்செப்ட் ஆடைகளைத் தேர்வு செய்வதற்கும், பிரத்யேக வடிவமைப்புகளைத் தேடுவதற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர். குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஆடைகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், ஒரே டிசைன் பலரிடமும் இருப்பதைத் தவிர்த்து, தனித்துவமான தேர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கின்றனர்.
“டிரெண்டைப் பின்பற்றுவது மட்டுமில்லாமல், நமக்குன்னு ஒரு டிரெண்டை உருவாக்கணும். கோவை பெண்கள் புதுசு புதுசா முயற்சி செய்யணும்; அவங்களோட ஆடைத் தேர்வு அவங்களோட தனித்துவத்தைக் காட்டணும்” என்பதே இவர்களுடைய விருப்பம்.
கோவை பெண்களுக்குப் புதுமையான தேர்வு!
பாரம்பரியமும் நவீனமும் கலந்த ஆடைகள், கான்செப்ட் டிசைன்கள், புதிய துணி வகைகள் எனத் தொடர்ந்து புதுமையான முயற்சிகளை முன்னெடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர் கீர்த்திகாவும் அக்ஷராவும்.
ஒரு காலத்தில் தங்களது கற்பனையால் கடைகளை உருவாக்கிய முன்னோர்களின் சிந்தனையை, இன்றைய தலைமுறைக்கு ஏற்ற ஃபேஷன் முயற்சியாக மாற்றியிருக்கிறது இந்த இருவரின் கூட்டணி.
ஆடை என்பது உடலை மறைப்பதற்கானது மட்டுமல்ல; ஒருவரின் ரசனையையும் தனித்துவத்தையும் வெளிப்படுத்தும் அடையாளம்! அந்த அடையாளத்துக்குப் புதுமையான வடிவம் கொடுக்கிறது ஹவுஸ் ஆஃப் திரா.
தொடர்புக்கு: 81241 81246.