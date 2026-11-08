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இடியும் நிலையில் வீடுகள் கிணற்று மண் சரிந்ததால் அச்சம்
இடியும் நிலையில் வீடுகள் கிணற்று மண் சரிந்ததால் அச்சம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:16 PM
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அன்னுார்: அன்னுார் பேரூராட்சி அ.மு. காலனியில், 100 அடி ஆழ கிணறு உள்ளது. பயன்பாட்டில் இல்லாத கிணற்றில், 30 அடி ஆழத்திற்கு நீர் உள்ளது. சில நாட்களாக அன்னுார் பகுதியில் மழை பெய்து வருவதால், கிணற்றின் வடக்கு பகுதி மண் சுவர் சரிந்தது. அதை ஒட்டி வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் உள்ள வீடுகள் பலமிழந்து உள்ளன. அன்னுார் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவித்தனர். துணைத் தலைவர் விஜயகுமார், சுகாதார அலுவலர் ராஜ்குமார் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர்.
அதிகாரிகளிடம், பொதுமக்கள் பேசுகையில், ‘கிணற்றை மூட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஒட்டி உள்ள வீடுகள் இடிந்து விழுந்து உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது’ என்றனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் பதிலளித்தனர்.