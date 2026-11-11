பழங்குடியின மக்களுக்கு மின் இணைப்புடன் வீடுகள்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, ஆழியாறு சின்னார்பதி பழங்குடியின மக்களுக்கு, மின் இணைப்பு வசதியுடன் புதிதாக வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டன.
பொள்ளாச்சி அருகே, ஆழியாறு சின்னார்பதி பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில், தனியார் பங்களிப்புடன், 15 குடியிருப்புகள் மின்வசதியுடன் கட்டித்தரப்பட்டன. இவை பொதுமக்களுடன் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சின்னார்பதியில் நடந்தது.
கோவை மாவட்ட கலெக்டர் பவன்குமார், பழங்குடியின மக்களிடம் வீடுகளை வழங்கினார். சப் – கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமி, ‘நேட்டிவ் மெடிக்கேர் சாரிடபிள் டிரஸ்ட்’ நிர்வாக அறங்காவலர் சங்கரநாராயணன், ‘வாக்கரூ’ பவுண்டேஷன் நிறுவன பிரதிநிதி சுமித்ரா பானு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
மூன்று தலைமுறைகளாக குடியிருப்பு பகுதியில் வசிக்கிறோம். இதுவரை வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு கிடைக்காமல் இருந்தது. தற்போது நீண்ட நாள் கனவு நினைவாக மாறியது மகிச்சியாக உள்ளது, என, பழங்குடியின மக்கள் தெரிவித்தனர்.