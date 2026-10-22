அலுவலகத்தில் நீங்கள் எப்படி... அதுவே உங்கள் பர்சனாலிட்டி!
அலுவலகத்தில் நீங்கள் எப்படி... அதுவே உங்கள் பர்சனாலிட்டி!
UPDATED : அக் 17, 2026 02:26 PM
ADDED : அக் 17, 2026 02:24 PM
கோவை: அலுவலகம் என்பது பணிபுரியும் இடம் மட்டுமல்ல; நம்முடைய குணநலனையும், ஒழுக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தும் இடமாகவும் உள்ளது.
எனவே அலுவலகத்தில் இயல்பான, கண்ணியமான நடத்தையைப் பின்பற்றுவது அவசியம் என்கிறார், பி.எஸ்.ஜி.கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் பாலகிருஷ்ணமூர்த்தி.
மேலதிகாரிகள் நம்மிடம் பேசும்போது, அவர்கள் கூறும் விஷயங்களை முழுமையாகக் கவனித்து புரிந்துகொள்ள வேண்டும். சந்தேகம் இருந்தால் உடனே கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்வது நல்லது. இது தேவையற்ற தவறுகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
மேலதிகாரியின் அறைக்குச் செல்லும்போது அங்குள்ள பொருட்கள், மேஜையில் இருக்கும் கோப்புகளை தேவையின்றி பார்ப்பதையோ, கையாள்வதையோ தவிர்க்க வேண்டும். நிறுவனத்திற்கோ, சக ஊழியர்களுக்கோ சொந்தமான பொருட்களை அனுமதியின்றி பயன்படுத்தக் கூடாது.
மேலதிகாரிகள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதற்றமின்றி, தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் பதிலளிக்க வேண்டும். கேள்வி சரியாகக் கேட்கவில்லை என்றால், ‘மன்னிக்கவும், எனக்குச் சரியாகக் கேட்கவில்லை. மீண்டும் கூற முடியுமா?’ என்று கேட்பதில் தவறில்லை என்கிறார் பேராசிரியர்.
அதேபோல், மற்றவர்களைவிட நாம் உயர்ந்தவர்கள் என்பதை ஆடை, பேச்சு அல்லது நடை மூலம் வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. நமது வசதிக்கும், பணிச்சூழலுக்கும் ஏற்ற எளிமையான, கண்ணியமான ஆடையே போதுமானது. அளவுக்கு அதிகமான அலங்காரமும், ஒப்பனையும் தேவையற்ற கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடும். எளிமையிலும் இயல்பான அழகு இருக்கிறது என்கிறார்.
பொது இடங்களில் ஆடைகளை அடிக்கடி சரிசெய்துகொள்வது, பிறர் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அழகு பார்ப்பது போன்றவற்றையும் தவிர்ப்பது நல்லது. அணிகலன்களை அணிவதில் தவறில்லை என்றாலும், அவற்றை பிறரிடம் தன்னைப் பெருமைப்படுத்திக் காட்டும் விதத்தில் பயன்படுத்தக் கூடாது.
அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் இருப்பது நல்ல பழக்கம். நடக்கும்போது தலைகுனிந்து, கால்களைத் தேய்த்தபடி நடப்பதைத் தவிர்த்து நேராகவும் நம்பிக்கையுடனும் நடக்க வேண்டும்.
நிற்கும்போதும் நிமிர்ந்து நிற்பது நல்ல தோற்றத்தைத் தரும். பெரியவர்கள் அல்லது பிறர் எதிரே வரும்போது அவர்களுக்கு வழிவிட்டு செல்வதும் நாகரிகமான நடத்தையாகும்.
சிறிய பழக்கங்கள்தான் பல நேரங்களில் நமது ஆளுமையை வெளிப்படுத்துகின்றன. எனவே, பணியிடத்தில் திறமையுடன் பணியாற்றுவதோடு, கண்ணியமான நடத்தையையும் கடைப்பிடிப்போம் என்கிறார் பாலகிருஷ்ணமூர்த்தி.