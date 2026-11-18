UPDATED : நவ 18, 2026 08:14 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:14 PM
கோவை: மாநகரில் பெரியகுளம், வாலாங்குளம், குமாரசாமி குளம், கிருஷ்ணம்பதி குளம், செல்வசிந்தாமணி குளம், சிங்காநல்லூர் குளம், குறிச்சி குளங்கள் உள்ளன. இவற்றின் சுகாதாரம் மோசமாக உள்ளது.
கழிவுநீர் நேரடியாக கலக்கிறது. பிளாஸ்டிக் குப்பையும் அதிகம் உள்ளது. கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் வேலை செய்வதில்லை. இதனால் குளங்களில் மீன்கள் இறப்பது வாடிக்கையாகி விட்டது.
செல்வசிந்தாமணி குளத்தில் நூற்றுக்கணக்கானன மீன்கள் இறந்து கிடந்தன. அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் பரவி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டது. இந்த பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சூழலியல் ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், பொதுவாக கனமழைக்கு பிறகு குளங்களில் மாசு, வெப்பநிலை அதிகமாகும். இரவு நேரங்களில் ஆக்சிஜன் குறையும். இதனால் மீன்கள் இறந்துள்ளன. குளக்கரைகளை மேம்படுத்தியவர்கள், உள் பகுதியின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும். அதுவரை இந்த பிரச்னை ஓயாது என்றனர்.
மீன்கள் இறப்பு குறித்து செல்வசிந்தாமணி குளத்தில் மாநகராட்சி, மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.
அவர்கள் கூறுகையில், தற்போது மீன்கள் இறந்ததற்கு சுகாதார பிரச்னை காரணமல்ல. இது மழைகாலத்தில் வழக்கமாக நடக்கும் ஒன்றுதான். குளத்தின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த விரைவில் திட்டம் கொண்டு வருவோம் என்றனர்.