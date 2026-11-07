கான்கிரீட்டின் தரம் எப்படி சொல்கிறது ‘M’ மிக்ஸ் கிரேடு
கான்கிரீட்டின் தரம் எப்படி சொல்கிறது ‘M’ மிக்ஸ் கிரேடு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:24 PM
ஒரு கட்டடத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்டகால பயன்பாட்டில் கான்கிரீட்டின் தரம் முக்கியப்பங்கு வகிப்பதால், இதை பற்றிய அடிப்படை அறிவு ஒவ்வொரு வீட்டு உரிமையாளருக்கும் அவசியம் என்கிறார், அகில இந்திய கட்டுனர் சங்கத்தின் கோவை மைய பொருளாளர் சபரிநாத்.
அவர் நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டதாவது...
கான்கிரீட் என்பது சிமென்ட், மணல், ஜல்லி மற்றும் தண்ணீர் ஆகியவற்றை சரியான விகிதத்தில் கலந்து தயாரிக்கப்படும் கட்டுமானப் பொருள். தேவைக்கேற்ப சில கலப்பு பொருட்களும் சேர்க்கப்படலாம். கான்கிரீட்டின் முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று, அழுத்தத்தைத் தாங்கும் வலிமை.
உதாரணமாக, ஒரு துாண் அல்லது உத்திரத்தின் மீது கட்டடத்தின் எடை மற்றும் பிற சுமைகள் செயல்படும்போது, கான்கிரீட் அந்த அழுத்தத்தைத் தாங்க வேண்டும். இந்த அழுத்தம் தாங்கும் வலிமையின் அடிப்படையில் கான்கிரீட்டிற்கு M2O, M25, M30 போன்ற தரங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
இங்கு ‘M’ என்பது மிக்ஸ் கிரேடு என்பதைக் குறிக்கிறது. அதற்குப் பின் வரும் எண், 28 நாட்களில் கான்கிரீட் பெற வேண்டிய சிறப்பியல்பு அழுத்த வலிமையை மெகாபாஸ்கல்(MPa) அலகில் குறிப்பிடுகிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், M20 கான்கிரீட்டின் சிறப்பியல்பு அழுத்த வலிமை 20 MP; M25 கான்கிரீட்டிற்கு அது 25 MPa ஆகும்.
இந்த எண் ஒவ்வொரு கான்கிரீட் மாதிரியும் கட்டாயம் அடைய வேண்டிய தனிப்பட்ட மதிப்பு அல்ல. கான்கிரீட் தரத்தை குறிப்பிடும் சிறப்பியல்பு வலிமை.
M25 கான்கிரீட்டின் சிறப்பியல்பு அழுத்த வலிமை M20ஐ விட அதிகம். இதன் பொருள் எல்லா வீடுகளுக்கும் M25 கான்கிரீட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதல்ல.
ஒரு கட்டடத்திற்கு எந்த தரமான கான்கிரீட் தேவை என்பதை அதன் வடிவமைப்பு, சுமைகள், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மற்றும் கட்டமைப்புப் பாதுகாப்பு தேவைகளை கருத்தில் கொண்டே முடிவு செய்ய வேண்டும். M20 என்பது 20 கிலோ எடையை தாங்கும் என்பதல்ல. அதன் வலிமை மெகாபாஸ்கல்(MPa) என்ற அழுத்த அலகில் குறிப்பிடப்படுகிறது.
கான்கிரீட்டின் வலிமை என்பது ஒரு கட்டடத்தின் மொத்தச்சுமை தாங்கும் திறனுக்கு இணையானது அல்ல. எனவே, கான்கிரீட் தரத்தை மட்டும் வைத்து ஒரு துாண் எவ்வளவு எடையை தாங்கும் என்று கணக்கிடுவது சரியான முறையல்ல. தரத்தை உறுதிப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.