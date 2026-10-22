அரசு மருத்துவமனை செயல்பாடு எப்படி இருக்கு? மாநில பொது ஆய்வு பணிக்குழு களஆய்வு
அரசு மருத்துவமனை செயல்பாடு எப்படி இருக்கு? மாநில பொது ஆய்வு பணிக்குழு களஆய்வு
UPDATED : அக் 09, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:24 PM
பொள்ளாச்சி: ஆனைமலை அருகே, வேட்டைக்காரன்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில், மாநில பொது ஆய்வு பணிக்குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
தமிழக அரசின் உயர் அலுவலர்கள் அடங்கிய, முதல் மாநில பொது ஆய்வு பணிக்குழு சார்பில், கோவை, ஈரோடு, நீலகிரி மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
அப்போது, மருத்துவ பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள், உள்கட்டமைப்பு வசதி, மருத்துவமனையின் பராமரிப்பு, மருந்துகளின் இருப்பு, வழங்கப்படும் விதம், மருத்துவமனையின் சுகாதாரம், மேற்கொள்ள வேண்டிய வசதிகள், டாக்டர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை போன்ற பல்வேறு வகையான பிரிவுகளில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஆய்வு செய்கின்றனர்.
அதில், வேட்டைக்காரன்புதுார் அரசு மருத்துவமனை சித்தா பிரிவில், தமிழக அரசின் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி துறையின் அலுவல் சாரா இணை இயக்குனர் மணவாளன் ஆய்வு செய்தார்.
சித்தா மருத்துவ பிரிவின் சார்பில் பராமரிக்கப்படும் திருமூலர் மூலிகை பண்ணையில் உள்ள மூலிகைகளை பார்வையிட்டு நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் விதம் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
மேலும், சித்த மருத்துவமனையில் வழங்கப்படும் புற சிகிச்சைக்களான மூலிகை, ஒற்றடம், அகச்சிவப்பு, கதிர்விளக்கு சிகிச்சை உள்ளிட்டவற்றில் பயன்பெற பயனாளர்கள் பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தனர்.
சித்தா மருத்துவ அலுவலர் டாக்டர் நல்லதம்பி, அகத்தியருக்கு சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்தும், வேட்டைக்காரன்புதுார் அரசு மருத்துவமனை சித்தா பிரிவுக்கு தனி கட்டடம் கட்டுவதற்கு, எம்.பி., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி வழங்கியதையும், திருமூலர் மூலிகை பண்ணை பராமரிப்பது குறித்தும் விளக்கினார்.
ஆய்வின் போது, கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுலவர் கவிதா, கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட ஆயுஷ் ஆரோக்கிய மந்திர் நோடல் அலுவலர் சுந்தரம், வேட்டைக்காரன்புதுார் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவ அலுவலர் அழகப்பசுவாமி, இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா மருத்துவ அலுவலர் ராகவேந்திரசாமி, மருந்தாளுனர் அஜித்குமார் உடன் இருந்தனர்.
இக்குழுவினர், அரசு மருத்துவமனைகளில் இருக்கும் வசதிகள், இன்னும் என்னென்ன வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என, அரசுக்கு அறிக்கை அளிப்பர். அதன்படி, தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும் என, தெரிவிக்கப்பட்டது.