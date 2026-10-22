எடுத்த டிரஸ் எவ்ளோ நாள் போட்றீங்க?

UPDATED : அக் 15, 2026 03:27 PM
ADDED : அக் 15, 2026 12:44 PM
கோவை: பத்து, இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பண்டிகை வந்தால் தான் புது டிரஸ் எடுக்க கடைக்கு போவோம். இன்று நிலைமை மாறிவிட்டது.
ஒவ்வொரு டிரெண்டுக்கும் ஏற்ப துணி வாங்குவது வழக்கமாகிவிட்டது. ஐந்தாறு உடைகள் வாங்கியது போய், 16 முதல் 25 ஆடைகள் வாங்குவதாக கணக்கிட்டுள்ளனர்.
ஆளுக்கு இத்தனை ஆடை வாங்கினால், வீட்டில் வைக்கவே இடமில்லாதபோது, பூமி எப்படி தாங்கும்? இவ்வளவு துணிகள் பழசானதும் தூக்கி வீசப்பட்டால் என்ன ஆகும்? யாரும் யோசிப்பதில்லை. தெரிந்தவர்கள் கண்டுகொள்வதில்லை.
பல துணி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மலிவு விலையில் கிடைக்கும் மூல பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றனர். அவற்றில் சில மக்காத தன்மை கொண்டவை. அந்த துணிகளுக்கு பயன்படுத்தும் சாயங்கள் சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வேதிப்பொருள் கொண்டிருக்கலாம். அவை நீரில் கலக்கும்போது நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அழியும்.
இதற்கு தீர்வாக கீர்த்தீஸ் ஜெயின் முயற்சி எடுத்துள்ளார். இவரது லிவ்பயோ நிறுவனம் ஆர்.எஸ்.புரத்தில் உள்ளது. துணி தயாரிப்பில் மட்டும் அல்லாமல், பருத்தி சாகுபடியில் இருந்தே கவனம் செலுத்துகிறார். பருத்தி சாகுபடி தொடங்கி, துணி தயாரிப்பு முழுமை அடைவது வரை ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் அக்கறையுடன் கண்காணிப்பதாக கீர்த்தீஸ் சொல்கிறார்.
இந்த துணிகளுக்கு செயற்கை சாயங்கள் சேர்ப்பதில்லை. பாரம்பரிய முறையில் மஞ்சள், செவ்வந்தி, மஞ்சிஷ்டா வேர், கடுக்காய், இண்டிகோ, அனாட்டோ, கருங்காலி, மாதுளை போன்ற இயற்கை பொருட்களால் சாயங்கள் தயாரிக்கின்றனர்.
துணி நெய்ய பயன்படுத்தும் நூல்கள் சொந்தமாக விளைவித்த பருத்தியில் இருந்து தயாரித்தவை. துணிகளில் இணைக்கும் எலாஸ்டிக் கூட பருத்தி மற்றும் இயற்கை ரப்பரால் தயாரிக்கிறோம் என்கிறார் கீர்த்தீஸ்.
இவர்களிடம் டி சர்டுகள், உள்ளாடைகள், னைட்டு பேன்ட், பேன்ட்ஸ், சட்டை, குழந்தைகளுக்கான இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட கிட் கிடைக்கிறது.
தயாரிக்கும் துணிகளின் தரத்தை சரிபார்க்க 50 முறை துவைக்கும் சோதனையும் செய்கின்றனர். மற்ற துணிகளுடன் ஒப்பிடும்போது, தங்கள் துணிகள் நீண்ட காலம் உழைக்கும் என்பதால், அடிக்கடி தூக்கி எறியாமல், சூழல் பாதிப்பை குறைக்க முடியும்.