குடும்ப வழக்கில் அப்பீலுக்கு எத்தனை நாள் கால அவகாசம்
குடும்ப வழக்கில் அப்பீலுக்கு எத்தனை நாள் கால அவகாசம்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:02 PM
* திவால் காரணமாக ஒருவரது வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டதால் செக் திரும்பி வந்தது. இக்காரணத்திற்காக செக் கொடுத்தவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா?
வங்கி கணக்கின் மீதான தனது அதிகாரத்தையும், கட்டுப்பாட்டையும் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இழந்தால், அந்த வங்கி கணக்கு அவரால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று கூறமுடியாது. அவர் வழங்கிய காசோலை, பணமின்றி திரும்பி வந்தால் மாற்று முறை ஆவணங்கள் சட்டப்பிரிவு, 138-ன் கீழ் குற்றமாகாது.
* குடும்ப நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக, மேல் மேல்முறையீடு செய்ய கால அவகாசம் எவ்வளவு நாட்கள்?
மேல்முறையீடு செய்ய 30 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும். அதன்பிறகு, போதுமான காரணம் அளித்தால் 1963-ம் ஆண்டு காலவரம்பு சட்டம் பிரிவு, 5-ன் கீழ் அத்தகைய மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்வதில் ஏற்படும் தாமதத்தை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஐகோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
– வக்கீல் சண்முகம், ரேஸ்கோர்ஸ்.