சின்ன வெங்காயத்தில் பூச்சி கட்டுப்படுத்துவது எப்படி
சின்ன வெங்காயத்தில் பூச்சி கட்டுப்படுத்துவது எப்படி
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
அன்னூர்:
வடவள்ளி ஊராட்சி, பெரிய புத்தூரில், வேளாண்துறை மூலம், 'அட்மா' திட்டத்தின் கீழ், சிறிய வெங்காய பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை குறித்த பயிற்சி வகுப்பு நடந்தது.
கே.வி.கே., விஞ்ஞானி சுகந்தி, பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை செய்வதற்கான தொழில் நுட்பங்கள் பற்றி கூறினார்.
தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் மதுபாலா பேசுகையில், தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு மானியத்தில் இடுபொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. பல்வேறு திட்டங்கள் உள்ளன. விவசாயிகள் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம்,'' என்றார்.
கோவை கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவன விஞ்ஞானிகள் பேசினர். தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை நான்காம் ஆண்டு தோட்டக்கலை மாணவியர், இன கவர்ச்சி பொறி, உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கம் அளித்தனர். நவீன தொழில் நுட்பங்கள் குறித்தும் தெரிவித்தனர்.