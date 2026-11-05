வாழை சாகுபடி மழைகாலத்தில் எப்படி

UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
சூலூர்: மழை காலத்தில் வாழை சாகுபடிக்கு, முறையான நீர் மேலாண்மை மற்றும் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை அவசியம், தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
மழை காலத்தில் வாழை சாகுபடிக்கு சரியான நீர் மேலாண்மை மற்றும் ஊட்டச்சத்நு மேலாண்மை மிகவும் முக்கியம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாழைக்கு, 16 முதல், 20 லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படும். அதை, 24 மணி நேரத்துக்கு, பிரித்து அளிக்க வேண்டும். ஒரே நாளில், 25 மி.மீ., மழை பெய்தால், அது, ஐந்து அல்லது ஆறு நாட்களின் தண்ணீருக்கு சமமானது.
அதிக மழை பெய்யும் போது, மண்ணின் நீர் பிடிப்பு கொள்ளளவை விட, அதிக தண்ணீர் வரும். அது நிலத்துக்கு கீழே செல்லும் அல்லது பக்கவாட்டில் சென்று விடும். வளமான மண்ணும், இடப்பட்ட உரங்களும் அடித்து செல்லப்படும். பொட்டாசியம், கால்சியம், மக்னீசியம் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும். அதனால், மழை நீர் அதிகமாக தேங்கியிருந்தால், மழை நின்றவுடன், வடிகால் வழியே வெளியேற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.