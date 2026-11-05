காண்டாமிருக வண்டை எப்படி அழிக்கலாம்! வேளாண் மாணவியர் செயல்விளக்கம்
காண்டாமிருக வண்டை எப்படி அழிக்கலாம்! வேளாண் மாணவியர் செயல்விளக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:36 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, வாணவராயர் வேளாண்மை கல்லுாரி மாணவியர், மலையாண்டிபட்டணத்தில் பாரம்பரிய வேளாண் முறைகள் குறித்து செயல்விளக்கம் அளித்தனர்.
கோட்டூர் அருகே, மலையாண்டிப்பட்டணம் வேளாண் கூட்டுறவுசங்கத்தில் வேளாண் துறை சார்பில், ‘கேத் பச்சாவ் அபியான்’ திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது. தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் மணிகண்டன், செயலாளர் கோபிநாத், பொறுப்பாளர் காளீஸ்வரன், கோட்டூர் வேளாண் உதவி இயக்குனர் சிவக்குமார் முன்னிலை வகித்தனர்.
கிராம தங்கல் திட்டத்தின் கீழ் தங்கி பயிற்சி பெறும், வாணவராயர் வேளாண் கல்லுாரியில் இறுதியாண்டு பயிலும், 10 மாணவியர் கூட்டத்தில் பங்கேற்று, பாரம்பரிய வேளாண் முறைகள் குறித்து செயல்விளக்கம் அளித்து அவற்றின் பயன்பாடுகளை எடுத்துரைத்தனர்.
ஆமணக்கு புண்ணாக்கு, தயிர், வெல்லம் மற்றும் தண்ணீர் கலந்து, மண் பானையில் வைப்பதன் வாயிலாக காண்டாமிருக வண்டுகளை கவர்ந்து பிடிக்கும் பாரம்பரிய முறையை மாணவியர் செயல்விளக்கத்தின் வாயிலாக தெரிவித்தனர். எருக்கஞ்செடியின் இலைகள் மற்றும் தாவரப்பகுதிகளை தென்னை மரத்தை சுற்றியுள்ள வட்டப்பாத்தியில் இட்டு, மண்ணால் மூடுவதன் வாயிலாக அவை மக்கி மண்ணுக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் முறையை மாணவியர் விளக்கினர்.
இதனால், தென்னை மரங்களில் போரான் சத்து குறைபாட்டுடன் தொடர்புடைய பிரச்னைகளை குறைப்பதற்கும், குறும்பைகள் உதிர்வதை தடுக்க உதவும் முறை என தெரிவிக்கப்பட்டது.
உள்ளூரில் கிடைக்கும் இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி, குறைந்த செலவில் பாரம்பரிய வேளாண் முறைகளை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடினர்.