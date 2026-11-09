மருத்துவ படிப்பில் சேருவது எப்படி: பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு விளக்கம்
மருத்துவ படிப்பில் சேருவது எப்படி: பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு விளக்கம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
அன்னூர்: அன்னூர் மற்றும் ஆனையூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர், மருத்துவக் கல்லூரியில் களப்பயணம் மேற்கொண்டனர்.
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில், நடப்பு கல்வியாண்டில், 12ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ, மாணவியரை, களப்பயணமாக அழைத்துச் சென்று, உயர்கல்வி அனைவருக்கும் சாத்தியம் என்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், மருத்துவ, பொறியியல், வேளாண்மை, சட்ட, கலை அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கு அழைத்துச் செல்லும்படி கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதன்படி, அன்னூர் அமரர் முத்து கவுண்டர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் ஆனையூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர், 46 பேர் கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
மருத்துவக் கல்லூரியில் துணை பேராசிரியை பேசுகையில், 'மருத்துவ பட்டப் படிப்பில் சேர்வது எப்படி, மருத்துவ பட்ட படிப்பில் கற்பிக்கப்படும் பாடங்கள் குறித்தும், எதிர்காலம் குறித்தும் மாணவ மாணவியருக்கு விளக்கம் அளித்தார்.