போலி புத்தகங்களை கண்டறிவது எப்படி? பேராசிரியர் லெனின்பாரதி தகவல்
போலி புத்தகங்களை கண்டறிவது எப்படி? பேராசிரியர் லெனின்பாரதி தகவல்
UPDATED : நவ 15, 2026 08:44 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:42 PM
கோவை: ஈ.வெ.ரா.,பெயரில் உள்ள நுாலகத்தில், போலி புத்தகங்கள் கண்டறிந்த விவகாரத்தை தொடர்ந்து, தமிழகம் முழுக்க இதுவரை 70,000 போலி புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளது. இனியு அகற்ற வேண்டிய புத்தகங்கள் ஏராளமாக உள்ளன.
போலி நுால்கள் எப்படி அடையாளம் காண்பது என்பது குறித்து, நூலக வாசகர் வட்டத் தலைவர் லெனின் பாரதி கூறியதாவது:
போலி புத்தகங்களை மூன்று முக்கிய வழிகளில் எளிதாகக் கண்டறியலாம்.
* ஐ.எஸ்.பி.என்., நம்பர்: புத்தகத்தில் அச்சிட்டுள்ள 13 இலக்க 'ஐ.எஸ்.பி.என்.,' ஐ, கூகுளில் தேடிப் பார்த்தால், அது உண்மையிலேயே அந்த் புத்தகத்திற்கும், குறிப்பிட்ட பதிப்பகத்திற்கும் வழங்கப்பட்டதா என்பது தெரிந்துவிடும்.
* முகவரி மற்றும் பதிப்புரிமை: புத்தகத்தில் உள்ள பதிப்பக முகவரியும், நூலக கொள்முதலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முகவரியும் ஒன்றாக உள்ளதா என்று பார்க்க வேண்டும். எழுத்தாளர் பெயர், பதிப்புரிமை, மறுபதிப்பு ஆண்டு ஆகியவற்றை சரிபார்க்க வேண்டும்.
* அச்சுத்தரம், பிழைகள்: போலி புத்தகங்கள் அவசர அவசரமாக அச்சிடப்படுவதால், தாள்களின் தரம் குறைவாக இருக்கும். முறையான சரிபார்ப்பு இல்லாததால், எழுத்து பிழைகளும், கருத்து பிழைகளும் அதிகளவில் இருக்கும்.
குழந்தைகளை கவரும் படங்களைப் போட்டு, 'ஏ.ஐ.,' மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தரமற்ற கதைப் புத்தகங்கள் அதிக விலைக்கு நூலகங்களில் குவிக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம்
கடந்த 2024ல் அப்போதைய பொதுநூலக இயக்குனர் இளம்பகவத் கொண்டு வந்த 'வெளிப்படையான புத்தகக் கொள்முதல் கொள்கையை அரசு அமல்படுத்த வேண்டும். பதிவு பெற்ற முறையான பதிப்பகங்களிடம் மட்டுமே நூல்களைக் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். புத்தக தேர்வு குழுவில், வாசகர் வட்டப் பொறுப்பாளர்களை இணைக்க வேண்டும்.
அதேபோல், 'ஐ.எஸ்.பி.என்.,' எண் இல்லாமல் தனிநபர்கள் அல்லது மாணவர்கள் வெளியிடும் பயனுள்ள நூல்களை, நூலகங்களில் 'நன்கொடைப் புத்தகங்கள்' என்ற தனிப் பிரிவில் வைத்து வாசகர்களுக்குப் பயன்படச் செய்யலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.