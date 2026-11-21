கடைக்குச் சென்ற பாட்டி மாயம் நள்ளிரவு ரோந்தில் மனிதநேயம்
கடைக்குச் சென்ற பாட்டி மாயம் நள்ளிரவு ரோந்தில் மனிதநேயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:54 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:52 PM
மேட்டுப்பாளையம்: அம்மா எங்கே போனாரோ...? என மகன் துடித்து கொண்டிருக்க, நான் எங்கே இருக்கிறேன்? என தெரியாமல் பஸ் ஸ்டாண்டில் தவித்து கொண்டிந்தார் 70 வயது மூதாட்டி. நள்ளிரவு ரோந்து போலீசார் தேடி, இருவரையும் சேர்த்து வைத்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடந்தது.
கோவை ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதியை சேர்ந்த 70 வயது மூதாட்டி ஒருவர், கடந்த 17-ம் தேதி மாலை வழக்கம்போல அருகிலுள்ள கடைக்கு செல்வதாக கூறி சென்றார். இரவு வெகுநேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை.
அவருக்கு என்ன ஆனதோ என்ற அச்சத்தில், அக்கம்பக்கமெல்லாம் தேடி பார்த்த மகன், இறுதியில் ஆர்.எஸ்.புரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பதற்றத்துடன் புகார் அளித்தார்.
அன்றைய தினம் இரவு, ஊரே உறங்கி கொண்டிருக்க, மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் ரோந்து சென்ற சிறப்பு உதவி எஸ்.ஐ., ஆறுமுகமும் தலைமை காவலர் மனோஜூம் பஸ் ஸ்டாண்டின் ஒரு மூலையில் வயதான மூதாட்டி ஒருவர் தனியாக அமர்ந்திருப்பதை கண்டனர்.
மூதாட்டியின் அருகே சென்று கனிவுடன் பேச்சு கொடுத்தனர். சற்று குழப்பத்தில் இருந்த அந்த மூதாட்டி, முதலில் தெளிவாக பேசவில்லை. பொறுமையாக அவரிடம் விசாரித்ததில், அவர் கோவை ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்ற துப்பு கிடைத்தது.
உடனடியாக ஆர்.எஸ்.புரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனை தொடர்பு கொண்டனர் மேட்டுப்பாளையம் போலீஸார். அங்கு மூதாட்டியின் மகன் புகார் அளித்திருந்தது உறுதியானதும், நள்ளிரவிலேயே மகனுக்கு தகவல் பறந்தது.
உடனடியாக மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு விரைந்து வந்த மகன், தன் தாயை பத்திரமாக பார்த்ததும் ஆனந்தக் கண்ணீர் வடித்தார். மூதாட்டி அவரது மகனிடம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
வெறும் ரோந்து பணியாக மட்டும் கடந்து செல்லாமல், தாயுள்ளத்தோடு செயல்பட்டு வழிதவறிய மூதாட்டியை மீட்ட சிறப்பு உதவி எஸ்.ஐ.,ஆறுமுகம் மற்றும் தலைமை காவலர் மனோஜ் ஆகியோரை கோவை ரூரல் எஸ்.பி., பவன்குமார் பாராட்டினார்.