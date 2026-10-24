அம்மிக்கல்லை போட்டு மனைவி கொலை; கணவர் கைது
அம்மிக்கல்லை போட்டு மனைவி கொலை; கணவர் கைது
UPDATED : அக் 12, 2026 12:38 AM
ADDED : அக் 12, 2026 12:36 AM
UPDATED : அக் 12, 2026 12:38 AM ADDED : அக் 12, 2026 12:36 AM
திருப்பூர்: நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு, திருப்பூரில் மனைவியின் தலையில் அம்மிக்கல்லைப்போட்டு கொலை செய்த கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்தவர் கிறிஸ்டோபர், 30; மனைவி பவிலா, 28, மகன், மகளுடன் திருப்பூர், பலவஞ்சிபாளையம், திருக்குமரன் நகரில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தார். தம்பதியர் இருவரும் கட்டட வேலைக்குச் சென்று வந்தனர்.
மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு கிறிஸ்டோபர் அடிக்கடி தகராறு செய்து வந்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் இரவும் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் துாங்கச் சென்ற நிலையில், நள்ளிரவில் எழுந்த கிறிஸ்டோபர், துாங்கிக் கொண்டிருந்த பவிலாவின் தலையில் அம்மிக்கல்லைப் போட்டுத் தாக்கியுள்ளார். இதில் பவிலா அதே இடத்தில் உயிரிழந்தார்.
வீரபாண்டி போலீசார், பவிலாவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், கிறிஸ்டோபரை கைது செய்தனர்.