/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மனைவியை கொன்ற கணவர் தப்பியோட்டம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 11:22 PM
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திருப்பூர்: கரூர், காட்டுப்புதுாரை சேர்ந்தவர் பாலசுப்பிரமணியம், 45; மனைவி சுகந்தம் மலர், 43. இவர்களுக்கு 2 மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர்.
பல்லடம் ரோடு, தட்டான்தோட்டம் முதல் வீதியில் வசித்து வந்த இவர்களிடையே, நேற்று தகராறு ஏற்பட்டது. சுகந்தம் மலரின் தலையில், இரும்பு கம்பியால் அடித்து கொலை செய்து பாலசுப்பிரமணியம் தப்பினார். அருகில் இருந்தவர்கள் வந்து பார்த்த போது, ரத்த வெள்ளத்தில் சுகந்தம் மலர் இறந்தது தெரிந்தது. தெற்கு துணை போலீஸ் கமிஷனர் ஆகாஷ் ஜோஷி, விசாரணை நடத்தினார். பாலசுப்பிரமணியத்தை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.