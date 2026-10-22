/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஹெல்த் கொலு
UPDATED : அக் 14, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:36 PM
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கோவை: சாய்பாபாகாலனியில் மாநகராட்சி மீனாட்சி மகப்பேறு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை, இதயநோய், புற்றுநோய் போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கொலு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
5 படிகளில் உள்ள கொலுவில் மது, சிகரெட், துரித உணவுகளால் ஏற்படும் பாதிப்பு, உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான உணவால் ஏற்படும் நன்மைகளை காட்சிபடுத்தியுள்ளனர். மக்களை தேடி மருத்துவம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களும் கொலுவில் இடம்பெற்றுள்ளன.
அடுத்த ஒரு வாரம் கொலு இருக்கும். குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் பார்வையிடலாம். தினமும் சுண்டல், நவதானியம் வழங்கப்படும் என்றனர் அங்கிருந்த நர்சுகள்.