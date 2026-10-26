/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/‘தீபாவளிக்கு 8 சதவீத போனஸ் வேண்டும்’
UPDATED : அக் 09, 2026 09:50 PM
ADDED : அக் 09, 2026 09:48 PM
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கோவை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு அரசு உரிய போனஸ் வழங்க, மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு அண்ணல் அம்பேத்கர் சுகாதார துப்புரவு பொதுப்பணியாளர் சங்க பொதுச் செயலர் செல்வம் கூறுகையில், தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குகிறது. சட்டப்படி மாநகராட்சியில் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர், டி.பி.சி. மலேரியா பணியாளர், குடிநீர் விநியோக பணியாளர், ஓட்டுநர், கிளீனர், சாக்கடை பணியாளர் உள்ளிட்டடோருக்கு 8.33 சதவீதம் போனஸ் வழங்க வேண்டும். அப்படி செய்யாமல் மாநகராட்சி குறைவான தொகையை போனஸாக வழங்குகிறது. இது சட்டவிரோதம். தீபாவளிக்கு அவர்களுக்கு 8.33 சதவீதம் போனஸ் வழங்க வேண்டும். தீபாவளி முன்பணம் கடனாக ரூ.10,000 வழங்க வேண்டும். இது அந்த தொழிலாளிகள் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட உதவியாக இருக்கும் என்றார்.