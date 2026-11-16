புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மாநாடு ஆராய்சியாளருக்கு ஐ.சி.எம்.ஆர் நிதியுதவி
புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மாநாடு ஆராய்சியாளருக்கு ஐ.சி.எம்.ஆர் நிதியுதவி
UPDATED : நவ 15, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:32 PM
கோவை: சிங்கப்பூரில் நவ.11 முதல் 13 வரை நடந்த சர்வதேச புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க, பாரதியார் பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர் பெனடிக்ட் மேத்யூஸ், இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) சர்வதேச பயண நிதியுதவியைப் பெற்றுள்ளார்.
பல்கலை தாவரவியல் துறையில் பேராசிரியர் பரிமேலழகன் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஆய்வு மேற்கொண்டு வரும் இவர், கருப்பை புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கான புதிய வழிமுறைகள் குறித்து ஆராய்ந்து வருகிறார்.
மருத்துவ தாவரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சி, பரவலை கட்டுப்படுத்துவதே இவரது ஆய்வின் நோக்கமாகும்.
ஏற்கனவே பின்லாந்தில் நடந்த சர்வதேச மாநாட்டில் தனது ஆய்வைச் சமர்ப்பித்துள்ள இவர், தற்போது சிங்கப்பூர் மாநாட்டில் பங்கேற்று சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் தனது ஆய்வு முடிவை பகிர்ந்துள்ளார். இவரது சாதனையை ஆய்வு வழிகாட்டி பரிமேலழகன், பல்கலைக்கழக பதிவாளர் ராஜவேல் மற்றும் நிர்வாகத்தினர் பாராட்டினர்.