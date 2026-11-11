நடைபாதை பார்க்கிங்காக மாறினால், நடப்பது எங்கே?

UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:06 PM
1. கென்னடி தென்றலில் தெருவிளக்கு எரியவில்லை
கென்னடி தென்றல் அவென்யூ, தெற்கு பாளையத்தில் உள்ள தெருவிளக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக எரியவில்லை. பழுதடைந்த தெருவிளக்கை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும்.
– பேபி, கென்னடி தென்றல் அவென்யூ.
2. போத்தனுாரில் இருள்
போத்தனுார், கோணவாய்க்கால்பாளையம், நொய்யல் வாய்க்கால் சாலையில் உள்ள மின்கம்பங்கள் எண் 235, 237, 240, 242, 244 ஆகிய 5 மின்கம்பங்களில் தெருவிளக்குகள் எரியவில்லை.
– ராஜா, போத்தனுார்.
3. மணியகாரம்பாளையத்திலும் இருள்(படம் இல்லை)
இடிகரை, மணியகாரம்பாளையம், ஜி.ஜே.வி. நகரில் 20க்கும் மேற்பட்ட தெருவிளக்குகள் எரியாமல் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.
– காளியப்பன், மணியகாரம்பாளையம்.
4. வெள்ளகிணர் பிரிவில் சாலையில் பள்ளம்
வெள்ளகிணர் பிரிவு, அலங்கார் தோட்டம், மில்லினியல் சிட்டி அபார்ட்மென்ட் எதிரே சாலையில் பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர். பள்ளத்தை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும்.
– கிருட்டிணமூர்த்தி, கோவை.
5. விஸ்வேஸ்வரா நகரில் தெருவிளக்கு எரியவில்லை
மாநகராட்சி 22வது வார்டு, விஸ்வேஸ்வரா நகரில் தொடர்ந்து 4 தெருவிளக்குகள் கடந்த 15 நாட்களாக எரியவில்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் அப்பகுதியில் நடந்து செல்லும் பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
– சதீஷ்குமார், விஸ்வேஸ்வரா நகர்.
6. அஜ்ஜனுாரில் சாலையில் பள்ளம்
அஜ்ஜனுார் முதல் வடவள்ளி செல்லும் சாலையில், பாரதிய வித்யா பவன் பள்ளி அருகே சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டு மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது.
– செந்தில்குமார், வடவள்ளி.
7. ஆவாரம்பாளையத்தில் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம்
ஆவாரம்பாளையம், ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை சிக்னல் அருகே சாலையின் ஒரு பகுதியில் பாதி ரோடு தோண்டப்பட்டும், மறுபுறம் குப்பைகள் குவிந்தும் காணப்படுகிறது.
– உன்னிகிருஷ்ணன், கோவை.
8. சிங்காநல்லுாரில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு
சிங்காநல்லுார், அம்பாள் தியேட்டர் எதிரே பரணி பேக்கரி முதல் ராஜா பேன்சி வரை உள்ள நடைபாதை முழுவதும் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடமாக மாறியுள்ளது. இதனால் நடைபாதையைப் பயன்படுத்த முடியாமல், பொதுமக்கள் வாகனங்கள் செல்லும் சாலையில் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
– அண்ணாமலை, சிங்காநல்லுார்.
9. கிராஸ்கடில் நடைபாதை சேதம்
கிராஸ்கட் சாலையில் உள்ள நடைபாதை சேதமடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
– உதயகுமார், காந்திபுரம்.
10. பீளமேட்டில் ஆபத்தான நிலையில் டிரான்ஸ்பார்மர்
பீளமேடு பாரதி காலனி, ஆவாரம்பாளையம் முருகன் கோவில் செல்லும் வழித்தடத்தில் துருப்பிடித்த நிலையில் டிரான்ஸ்பார்மர் உள்ளது. பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்கள் திரும்பும் பகுதியில் ஆபத்தான நிலையில் அமைந்துள்ளது.
– பாலசுப்ரமணி, பீளமேடு.