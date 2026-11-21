ரோட்டை விழுங்கி கட்டலாமா சாய்வு தளம்: 1:4 விகிதாசாரம் இருந்தால் இல்லை துயரம்
ரோட்டை விழுங்கி கட்டலாமா சாய்வு தளம்: 1:4 விகிதாசாரம் இருந்தால் இல்லை துயரம்
UPDATED : நவ 20, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:30 PM
மனைப்பிரிவுக்கு உட்பட்ட சாலைகளில் போக்குவரத்துக்கு பெரிதும் இடையூறாக இருப்பது ‘ரேம்ப்’ எனப்படும் கார்கள் ஏற்றி இறக்க பயன்படும் சாய்வு தளம்.
பெரும்பான்மையான வீடுகளில் சாலை போக்குவரத்து பற்றி கவலைப்படாமல் பேஸ்மென்டை உயரமாக கட்டி சாலைகளின் நடுப்பகுதி வரை சாய்தளம் அமைத்து போக்குவரத்திற்கும், பாதசாரிகளுக்கும் மிகுந்த இடையூறை உருவாக்குகிறார்கள்.
இது போன்ற அமைப்புகளை பொதுமக்களின் புகார்களின் பேரில் இடித்து அப்புறப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளையும் பார்க்கிறோம். இதுபோன்று நடக்காது இருக்க சாய்வு தளம் பற்றி அறிந்து கொள்வது அவசியம்.
‘‘முதலாவதாக, தேவையற்ற அளவில் அதிகப்படியாக பேஸ்மென்ட் உயரத்தை கூட்டுவதை தடுக்க வேண்டும். பொதுவாக பேஸ்மென்ட் உயரத்தை அமைக்கும் பொழுது சாலையின் அகலம், மனைப்பிரிவின் போக்குவரத்து வசதி, அக்கம், பக்கம் உள்ள கட்டடங்களின் ‘பேஸ்மென்ட்’ உயரம் ஆகியவற்றை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.
‘பேஸ்’ மட்டம் உயரம் அதிகமாக இருந்தாலும்கூட கட்டடத்தின் வெளிப்புற தளத்தை அமைக்கும் பொழுது மூன்று படிகளுக்கு பதிலாக ஐந்து படிகள் போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது சாய்வு தளத்தின் உயரத்தை நம்மால் பெரிதும் குறைக்க முடியும்.
படிகளின் அகலத்தை 1.5 அடி, உயரத்தை 5 இன்ச் அளவில் அமைக்கும் பொழுது மேலே ஏறிச்செல்வதும் இலகுவாகவே அமையும். பொதுவாக சாய்வு தளத்தின் விகிதாசாரம் 1:4 என்ற அளவில் இருக்குமாறு அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சில இடங்களில் கட்டடத்தின் வெளிப்புற தளமும் அதிகமான உயரத்தில் வரும்படியாக இருந்தால் சாய்வு தளத்தை காம்பவுண்ட் சுவர் அளவுக்கு நிறுத்தாமல், சுவருக்கு உள்ளாக 2 அல்லது 3 அடி கூட்டி அமைப்பதன் மூலம் சாலையில் நீட்டி இருக்கும் சாய்வு தளத்தை குறைக்க முடியும்.
குறுகலான சாலைகள் உள்ள இடங்களில், இதுபோன்று சாய்வு தளம் அமைப்பதன் மூலம் வெளியே நீட்டப்படுவதை வெகுவாக குறைக்க முடியும். கட்டடத்தின் வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கும் கழிவுநீர் கால்வாயை தாண்டி போகாமல் பார்த்துக்கொள்வது அவசியம்’’ என்கிறார், கோயம்புத்துார் மாவட்ட அனைத்து கட்டுமான பொறியாளர் சங்க(காட்சியா) உறுப்பினர் ஜெயப்பிரகாஷ்.