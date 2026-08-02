49 பஞ்சாயத்துகளில் டி.பி. பாதிப்பு... பூஜ்ஜியம்!: 80 ஆக உயர்த்த கலெக்டர் உத்தரவு
49 பஞ்சாயத்துகளில் டி.பி. பாதிப்பு... பூஜ்ஜியம்!: 80 ஆக உயர்த்த கலெக்டர் உத்தரவு
ADDED : ஆக 02, 2026 05:05 AM
கோவை:காசநோய் எனப்படும் டி.பி.நோயாளிகள் எண்ணிக்கை, கோவையில் குறைந்து வருகிறது. முதல்கட்டமாக 49 பஞ்சாயத்துகள் டி.பி.இல்லாத பஞ்சாயத்தாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்தாண்டுக்குள் இந்த எண்ணிக்கையை 80 ஆக உயர்த்த இலக்கிடப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சுகாதாரத் துறையின் ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது. மத்திய அரசின் 'டி.பி., முக்த் பாரத் அபியான்' திட்டத்தை(டி.பி.இல்லாத இந்தியா) 2027க்குள் முழுமையாக செயல்படுத்த, காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கும் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மருத்துவ நடவடிக்கைகள் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளன.
கோவையில் ஆண்டுதோறும் சராசரியாக 4,700 பேருக்கு டி.பி., கண்டறியப்படுகிறது. இந்த எண்ணிக்கையை 1,800 ஆக குறைக்க இலக்கிடப்பட்டுள்ளது.
முதல் கட்டமாக 23 பஞ்சாயத்துகள் டி.பி.இல்லாத பஞ்சாயத்துகளாக அறிவிக்கப்பட்டன. இரண்டாம் கட்டமாக தற்போது கிட்டாம்பாளையம், மயிலம்பட்டி, மூடுதுறை, நாராயணபுரம் உள்ளிட்ட 49 பஞ்சாயத்துகளில் டி.பி. பாதிப்பு பூஜ்ஜியமாக பதிவாகியுள்ளது.
மிகவும் குறைந்த நோயாளிகள் உள்ள பஞ்சாயத்துகளையும் சேர்த்து, 109 பஞ்சாயத்துகள் டி.பி. இல்லாத பஞ்சாயத்து அங்கீகாரத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில், அடுத்தாண்டுக்குள் 80 பஞ்சாயத்துகளிலாவது பூஜ்ஜிய பாதிப்பு நிலையை உறுதி செய்ய கலெக்டர் பவன்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
எக்ஸ்ரே பயன்படுத்த உத்தரவு அரசு சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளில் எக்ஸ்ரே கருவிகளை பயன்படுத்தும் விகிதத்தில், பிற மாவட்டங்களோடு ஒப்பிடுகையில் கோவை பின்தங்கியுள்ளது. குறிப்பாக தாளியூர், போளுவாம்பட்டி, பூலுவப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் எக்ஸ்ரே பயன்பாடு குறைவு.
எக்ஸ்ரே கருவிகள் இல்லாத இடங்களில் வாங்கவும், பழுது அடைந்த கருவிகளை மாற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக, நமது நிருபரிடம் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.