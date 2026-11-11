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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/'திட்டமிட்டு நடக்கவில்லை'தேனியில் எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறியதாவது:சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும் போது பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்டார். அங்கிருந்த வாலிபர்கள் அவரை தாக்கியதில் பலியானார். இது திட்டமிட்ட கொலை இல்லை. 6 பே

'திட்டமிட்டு நடக்கவில்லை'தேனியில் எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறியதாவது:சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும் போது பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்டார். அங்கிருந்த வாலிபர்கள் அவரை தாக்கியதில் பலியானார். இது திட்டமிட்ட கொலை இல்லை. 6 பே

'திட்டமிட்டு நடக்கவில்லை'தேனியில் எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறியதாவது:சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும் போது பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்டார். அங்கிருந்த வாலிபர்கள் அவரை தாக்கியதில் பலியானார். இது திட்டமிட்ட கொலை இல்லை. 6 பே

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM

ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM

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UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM

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'திட்டமிட்டு நடக்கவில்லை'


தேனியில் எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறியதாவது:
சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும் போது பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்டார். அங்கிருந்த வாலிபர்கள் அவரை தாக்கியதில் பலியானார். இது திட்டமிட்ட கொலை இல்லை. 6 பேரை கைது செய்துள்ளோம். கொலையில் தொடர்புடைய மற்றவர்களை தேடி வருகிறோம். இறந்தவர் குடும்பத்திற்கு போலீசார் சார்பில் உதவிகள் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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