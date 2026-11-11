/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/'திட்டமிட்டு நடக்கவில்லை'தேனியில் எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறியதாவது:சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும் போது பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்டார். அங்கிருந்த வாலிபர்கள் அவரை தாக்கியதில் பலியானார். இது திட்டமிட்ட கொலை இல்லை. 6 பே
'திட்டமிட்டு நடக்கவில்லை'தேனியில் எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறியதாவது:சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும் போது பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்டார். அங்கிருந்த வாலிபர்கள் அவரை தாக்கியதில் பலியானார். இது திட்டமிட்ட கொலை இல்லை. 6 பே
'திட்டமிட்டு நடக்கவில்லை'தேனியில் எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறியதாவது:சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும் போது பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்டார். அங்கிருந்த வாலிபர்கள் அவரை தாக்கியதில் பலியானார். இது திட்டமிட்ட கொலை இல்லை. 6 பே
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM