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தொழில் பயிற்சி நிலையத்தில்  முதலாமாண்டு துவக்க விழா

தொழில் பயிற்சி நிலையத்தில்  முதலாமாண்டு துவக்க விழா

ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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வால்பாறை: அரசினர் தொழில் பயிற்சி நிலையத்தில், முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கான பயிற்சி துவக்க விழா நடந்தது.

வால்பாறை அரசினர் தொழில் பயிற்சி நிலையத்தில், முதலாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கை கடந்த மே மாதம் இறுதியில் துவங்கியது. முதலாமாண்டு படிக்கும் புதிய மாணவர்களுக்கான பயிற்சி துவக்க விழா பயிற்சி அலுவலர் ரமேஷ்குமார் (உடுமலை) தலைமையில் நடந்தது.

வால்பாறை பயிற்சி அலுவலர்(பொ) வெங்கடேஷ் வரவேற்றார்.  விழாவில், நகராட்சி தலைவர் அழகுசுந்தரவள்ளி, கோவை ஆனந்தம் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நிர்வாக இயக்குனர் ஆனந்தகுமார் பங்கேற்றார். மாணவர்களுக்கு நோட்டு, புத்தகம், பள்ளி சீருடைகள் வழங்கப்பட்டது. விழாவில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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