/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நாட்டு மாடுகள் வளர்க்கும் மகளிருக்கு ஊக்கத்தொகை
UPDATED : நவ 18, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:52 PM
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கோவை: நாட்டின மாடுகளை வளர்க்கும் மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.5,000 ஊக்கத்தொகை, கால்நடை பராமரிப்புத்துறை வழங்குகிறது.
இதன்படி, காங்கேயம், புலிக்குளம், உம்பளாச்சேரி, பர்கூர், ஆலம்பாடி மாடுகள் மற்றும் தோடா எருமை வளர்க்க தகுதியுள்ள பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வு செய்யப்படும் பயனாளிகளுக்கு வங்கிக் கணக்கில் ரூ.5,000 வழங்கப்படும். பயனாளிகள் தேர்வில் எஸ்.சி., எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு 30 சதவீத இடஒதுக்கீடு உண்டு. விவரங்களுக்கு கால்நடை மருத்துவமனையை அணுகி, இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.